Habla testigo que grabó video de controversial arresto de un joven hispano en Revere

Un caso de presunto abuso de fuerza policial se presentó en Revere, Massachusetts, donde un joven hispano fue detenido aparentemente por haberse estacionado mal.

Telemundo Nueva Inglaterra habló fuera de cámaras con el padre del joven detenido, quien asegura que la policía ejerció exceso de fuerza, versión que reafirma el testigo del incidente, que por seguridad pidió ocultar su rostro.

Con gritos desgarradores, el joven suplicaba al policía que se quitara de encima, “él decía, ‘yo no hice nada, no hice nada’. Ahí fue cuando el policía lo tiró contra el carro de él y luego contra el piso”, dijo el testigo que grabó el incidente.

El joven presuntamente estacionó su vehículo bloqueando dos espacios para personas con discapacidad en el estacionamiento de Walgreens, lo que al parecer enfureció al policía.

De acuerdo con el testigo que grabó el video, “el policía le estaba gritando que por qué dejó el carro si tenía todo el parqueo libre, no le dio oportunidad y le dijo que pusiera las manos atrás…".

Sin poder moverse, en el video se logra ver cómo la rodilla del policía seguía ejerciendo presión sobre la mano del joven.

“Había una mujer grabando, y le decía “hazle caso, pon las manos atrás’, pero el pelaito no se podía mover... no podía hacerlo, porque el policía estaba encima de él forcejeando, y lo estaba maltratando, el pelaito lloraba y gritaba que no sabía lo que pasaba”, dijo el testigo.

Tras el arresto, el joven fue llevado a un vehículo, pero según el testigo, la agresión del policía nunca cesó, “ahí llegó el otro policía, y el que lo tenía forcejeando, siguió insultándolo, le dijo estúpido, que no hiciera eso".

Dave Callahan, jefe de la policía de Revere, aseguró que este tipo de incidentes los toman en serio, “nos tomamos muy en serio asuntos como este. Tan pronto como nos enteramos de esto, comenzamos una investigación y el oficial fue asignado a funciones modificadas. Hemos notificado a la comisión POST”, dijo Callahan.

Para el concejal de Revere Steve Morabito, la fuerza ejercida por el policía, es excesiva, y alentó a las personas a denunciar cualquier tipo de hostigamiento, recibido por las autoridades para que sea investigado.