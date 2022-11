Hartford lidera los números de homicidios en todo CT

A seis semanas para que culmine en el año, Hartford ya ha alcanzado un número sombrío en temas de criminalidad: 36 homicidios en lo que va de 2022.

Las únicas veces que la ciudad tuvo 30 o más homicidios fue en 2003 y 2015.

Si bien los homicidios han aumentado en todo el país durante la pandemia, en Connecticut, solo los números de Hartford y Waterbury continúan aumentando. Hartford es la cuarta ciudad más grande del estado y lidera a todo Connecticut en homicidios. Su tasa es tres veces mayor que la de New Haven, la tercera ciudad más grande del estado.

NBC Connecticut pidió hablar con la policía de Hartford sobre su estrategia específica para reducir la violencia armada. Sin embargo, no se pudo confirmar una entrevista.

El alcalde de Hartford, Luke Bronin, dijo que la ciudad está apoyando programas de intervención para combatir la violencia.

“Lo que siempre es difícil de demostrar es la violencia que se evitó a través de ese trabajo de intervención”, dijo Bronin. “Pero no hay duda de que se ha evitado una gran cantidad de violencia gracias a gente como Compass Peacebuilders, Hartford Communities That Care, la intervención contra la violencia en hospitales, Mothers United Against Violence”.

Dijo que esos grupos tradicionalmente se enfocan en la actividad de las pandillas y la tensión entre estos grupos. El desafío, dijo, es que estos homicidios son causados ​​por demasiadas armas en la calle y discusiones personales que escalan rápidamente.

“Estas son, en su mayor parte, no las disputas de pandillas que la gente recuerda de años pasados. Cuando la violencia es muy, muy personal, se vuelve más difícil intervenir para detenerla”, dijo Bronin.

A medida que las cifras alcanzan un nuevo máximo, no está claro cuál es la estrategia del Departamento de Policía de Hartford para detener la violencia personal y los asesinatos que siguen.

Bronin dijo que el trabajo que realiza el departamento involucra a socios en todos los niveles.

“Nuestros oficiales de policía aquí en el Departamento de Policía de Hartford están haciendo un gran trabajo identificando a los sospechosos rápidamente y sacando a la gente de la calle. Pero también trabajan de la mano con nuestros socios federales, FBI, DEA, ATF, con la policía estatal, con los departamentos de policía regionales”, dijo Bronin. “Nos enfocamos intensamente en construir esas asociaciones y asegurarnos de traer a todos a este trabajo”.

El jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, compartió que el esfuerzo de grupo en todas las agencias de aplicación de la ley y grupos de intervención comunitaria han sido fundamentales para que la ciudad pasara de 26 homicidios el año pasado a 10 en lo que va del año. Añadió que el departamento comparte información entre unidades y grupos de trabajo.

“Esto funciona, la comunicación funciona. La comunicación con nuestras comunidades funciona, y es por eso por lo que creo que hemos tenido éxito”, dijo Jacobson.

Dijo que el departamento ha trabajado en la intervención de violencia y vigilancia comunitaria durante años.

El plan para reducir la violencia armada implica reuniones de inteligencia diarias con otras agencias policiales locales y federales. Y la policía realiza visitas en persona conjuntas tanto a los miembros de pandillas como a las personas que probablemente estén involucradas en la violencia armada antes de que disparen un arma.

“Les estamos haciendo saber, 'Oye, sabemos quién eres, sabemos que podrías estar involucrado en esto'", dijo. “Y lo sigo diciendo una y otra vez, pero es un mensaje importante: te queremos a salvo, vivo y fuera de la cárcel. Pero si tomas un arma, sabemos quién eres y te perseguiremos”.

Dijo que el departamento también ha sacado más armas de la calle y ha realizado más arrestos por armas de fuego que en esta época el año pasado. Él acredita programas de servicio social como el Project Longevity, el Project Safe Neighborhoods, el CT Violence Intervention Program y el programa Project More.

Aún así, dijo que hay más trabajo por hacer para reducir aún más las tasas de homicidios y delitos violentos.

En Hartford, una ciudad un poco más pequeña que New Haven, Bronin dijo que la policía está realizando arrestos relacionados con tiroteos y homicidios, lo que, según él, envía un mensaje de que la gente no se saldrá con la suya con los delitos violentos en la ciudad. “Nuestro departamento de policía está resolviendo tiroteos fatales a un ritmo más alto que las ciudades pares y resolviendo tiroteos no fatales a un ritmo más alto que nunca”, dijo Bronin. “Entonces, nuestra ley y los socios comunitarios están trabajando duro todos los días”.