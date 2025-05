¿Hay colaboración de la policía local con ICE?

Las acciones de control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Everett, Massachusetts y otros municipios han provocado que algunos miembros de la comunidad inmigrante se queden en casa para evitar ser vistos en público y correr el riesgo de ser detenidos.

Más recientemente, el temor ha evolucionado hacia la preocupación por la posible cooperación entre los departamentos de policía locales y ICE.

Las cámaras de NBC 10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra captaron a aproximadamente media docena de agentes del ICE reunidos en el estacionamiento del Departamento de Policía de Everett, compartido con el Centro Recreativo Sammy Gentile Memorial en la calle Elm.

Los agentes del ICE subieron a sus vehículos sin identificación y se marcharon poco después.

Según se informa, esto no es nada nuevo. Vecinos y activistas locales han estado documentando la presencia del ICE junto a la comisaría casi a diario.

“Todas las mañanas vienen a estacionarse allí y luego van a recoger a nuestras comunidades, a nuestra gente trabajadora”, señaló Lucy Pineda, directora ejecutiva de Latinos Unidos en Massachusetts.

Pineda recibe con frecuencia información y videos de agentes federales en vecindarios de todo el estado. Ella los comparte en línea para concientizar y llevar un registro de quiénes son detenidos, dijo.

“El cónsul local no está haciendo nada, el alcalde no está haciendo nada y nuestro representante estatal no está haciendo nada, así que estamos solos”, dijo.

Más que agentes usando el estacionamiento como punto de concentración, Pineda y otros miembros de la comunidad inmigrante temen que la policía local pueda estar ayudando a ICE en sus operativos.

El alcalde y el jefe de policía de la ciudad intentaron calmar la preocupación pública cuando estos temores comenzaron a manifestarse a finales de enero.

“Van a perseguir a los delincuentes violentos. Eso es todo”, aseguró entonces el jefe de policía de Everett, Paul Strong.

“Si cometen algún delito en la ciudad de Everett, nos aseguraremos de colaborar con cualquier agencia federal disponible para expulsarlos de nuestros vecindarios”, advirtió el alcalde de Everett, Carlo DeMaria.

Pero casos en todo el Estado de la Bahía demostraron que esto no es así, ya que ICE ha perseguido a estudiantes y trabajadores inmigrantes sin antecedentes penales aparentes, además de aquellos que la agencia ha expuesto públicamente con un pasado violento.

Esta realidad ha provocado que menos personas quieran abandonar sus hogares.

El centro recreativo junto al Departamento de Policía de Everett, por ejemplo, ha visto menos tráfico peatonal gracias a la presencia de ICE allí, según informaron personas familiarizadas con el asunto a NBC 10 Boston.

Autoridades en Everett aseguran que están en contacto con ICE y saben cuándo van a realizar un operativo, pero no saben a quiénes están arrestando.

Si bien eventos públicos como el festival multicultural de la Inmaculada Concepción en Everett, cuyo presidente Peter Napolitano ayuda a organizar, también se están viendo afectados. Vendedores de comida, músicos y participantes del torneo de fútbol se han retirado.

"Podríamos decidir cancelar el evento multicultural de este año", dijo. "Ya sabemos de otras organizaciones en la ciudad que han hecho lo mismo en East Boston… si estos eventos se están utilizando para reducir nuestra población, por así decirlo, hay un problema".

Pineda dijo que se reunirá con DeMaria el jueves para hablar sobre la actividad de ICE y el temor en la comunidad.

NBC 10 Boston y Telemundo Nueva Inglaterra contactó a la alcaldía y al jefe de policía para obtener comentarios.

Otras comunidades que ICE supuestamente ha utilizado como escenario incluyen Natick y Beverly.

El Departamento de Policía de Natick respondió a estas acusaciones en un comunicado a NBC 10 Boston:

“Se les ha visto en el estacionamiento público detrás de la estación de policía y solo se les permite ese uso como a cualquier miembro del público. La Policía de Natick no ha estado colaborando con esta agencia federal de seguridad pública. Les hemos solicitado que nos notifiquen si están operando en Natick para evitar conflictos y han cumplido con nuestra solicitud”.

La ciudad de Beverly no respondió a nuestra solicitud antes de la publicación del artículo.