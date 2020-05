El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

A medida que los pedidos para reabrir se intensifican en todo el país, es importante saber que por un tiempo, al menos hasta que haya una vacuna o tratamiento disponible, las cosas no volverán exactamente a la normalidad. Sí, los negocios eventualmente se reabrirán, pero si revisamos qué planean los diferentes estados e industrias y qué han hecho otros países, las cosas definitivamente se verán un poco diferentes.

Si bien es importante planificar un regreso a la normalidad, hay otro factor clave a tener en cuenta: cuidar a los más vulnerables a COVID-19. Si algo hemos aprendido es que el virus puede ser implacable contra las personas mayores de 60 años y/o aquellos que tienen condiciones preexistentes, como asma, diabetes y enfermedades cardíacas. De hecho, según el CDC, 8 de cada 10 muertes reportadas en los EE. UU. han sido adultos mayores de 65 años.

A medida que los estados deciden cómo y cuándo reabrir, es importante empezar a pensar en quienes forman parte de los grupos de riesgo, ya sea que seamos nosotros mismos o alguien a quien cuidemos. Específicamente, ¿qué pasos debemos dar en este momento de transición?

Aquí hay algunas precauciones que podemos tomar:

Intenta quedarte en casa

Lo entendemos. Después de pasar meses dentro, estás más que listo para salir. Pero las poblaciones vulnerables deben quedarse en casa, excepto cuando sea absolutamente necesario. Ten en cuenta que, según datos actuales recopilados por el CDC, el virus afecta desproporcionadamente a las minorías. Aunque los estudios para confirmar el alcance de estos hallazgos todavía están en marcha, se han reportado algunos factores: las minorías tienen más probabilidades de vivir en áreas densamente pobladas, están sobrerrepresentadas como trabajadores esenciales y las disparidades de salud existentes—como problemas crónicos de salud y dificultades para recibir atención médica—los hace especialmente vulnerables en emergencias de salud pública como esta.

Es muy importante mantenerse alerta, incluso cuando se habla tanto de reabrir. Si tienes que salir, sigue las recomendación del CDC: sigue practicando el distanciamiento social, usa una máscara facial y lávate bien las manos.

Evalúa los riesgos

Cuando empieces a considerar reanudar tus actividades normales, piensa en los potenciales riesgos de exposición al virus. Lamentablemente, la cantidad de pruebas realizadas ha sido muy limitada, por lo que es difícil saber exactamente dónde trazar una línea. Aún así, es mejor errar por precavido. Si vas al supermercado, por ejemplo, las probabilidades de interactuar con alguien que tiene el virus aumentan—mejor sigue utilizando opciones más seguras, como delivery en línea o que alguien te traiga lo que necesitas. Si, por otro lado, estás buscando salir a caminar en un área con poca gente y puedes mantener fácilmente una distancia segura, tu riesgo de exposición al virus es definitivamente menor, siempre y cuando sigas los protocolos de distancia social recomendados por expertos médicos.

Desarrolla un plan de asistencia

Incluso si aún no has contraído el coronavirus, recuerda que no estaremos a salvo hasta que una vacuna (o un tratamiento efectivo) esté disponible para todos. Por lo tanto, prepara un plan de asistencia: un resumen de tus condiciones de salud, medicamentos, proveedores de atención médica, contactos de emergencia y opciones de atención al final de la vida. Complétalo en consulta con su médico de cabecera y, si es necesario, con la ayuda de un familiar o una asistente de enfermería. Luego, compártelo tus familiares más cercanos: es una buena práctica y sus beneficios van más allá de la pandemia actual.

Mantente conectado socialmente

Mantener la conexión humana es fundamental para tu bienestar general. A medida que los mandatos de mantenernos en casa se flexibilicen, muchos querrán, naturalmente, volver a sus actividades sociales. Pero no olvides de evaluar los riesgos. También ten en cuenta: muchos grupos han empezado a ofrecer actividades y servicios de manera remota, y es muy probable que sigan haciéndolo a medida que lentamente regresemos a la normalidad.

