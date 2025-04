Healey exige respuestas de la administración Trump tras detención de estudiante de Tufts

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, exige respuestas a la administración Trump después de que las autoridades de inmigración detuvieran a una estudiante la semana pasada y lo enviaran a Luisiana.

En declaraciones a la prensa el lunes, Healey afirmó que lo sucedido no se ajusta a las promesas que el presidente Donald Trump hizo durante la campaña.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

"Donald Trump dijo que iba a perseguir a los delincuentes y sacarlos de las calles; estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero cada vez más, lo que vemos no es eso", declaró Healey.

Rumeysa Ozturk, estudiante turca de la Universidad de Tufts, fue detenida por agentes del ICE enmascarados y vestidos de civil la semana pasada en Somerville. El encuentro fue grabado en cámara.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Ozturk tenía una visa de estudiante válida, la cual la administración revocó, acusándola de participar en actividades de apoyo a Hamás. El gobierno no ha presentado pruebas de ello, y sus partidarios afirman que fue atacada debido a un artículo de opinión que ella y otros tres estudiantes escribieron en The Tufts Daily, un periódico escolar.

"El Departamento de Seguridad Nacional debe proporcionar información", declaró Healey. "No sabemos nada sobre las circunstancias. Parece que fue atacada no por los delitos que cometió, porque no había cometido ninguno. Sino por lo que es la libertad de expresión y por algo que firmó en un periódico estudiantil".

La estudiante de doctorado de la Universidad Tufts, Rumeysa Ozturk, fue intervenida en las calles de Somerville por agentes federales el martes por la noche. El Departamento de Seguridad Nacional la ha acusado de participar en actividades de apoyo a Hamás.

El artículo insta a Tufts a desinvertir en empresas vinculadas a Israel y a "reconocer el genocidio palestino". No menciona a Hamás.

En respuesta el viernes a una petición presentada por Ozturk, la jueza Denise Casper, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts, declaró que el gobierno no puede deportarla mientras el tribunal considere el caso.

"Para que el Tribunal pueda decidir sobre su competencia al decidir sobre la petición, Ozturk no será deportada de Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal", declaró Casper.