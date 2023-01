Healey nombra nueva Secretaria del Trabajo

Lauren Jones, una funcionaria de Massachusetts que en un momento trabajó como directora de comunicaciones de la Executive Office of Labor and Workforce Development, fue anunciada el miércoles como la elegida por la gobernadora Maura Healey para dirigir esa secretaría.

Jones ocupó varios cargos en la ciudad de Boston bajo el alcalde Martin Walsh, en el gobierno estatal trabajando para el gobernador Deval Patrick y el vicegobernador Tim Murray, y en el sector privado en Mass. Business Roundtable y en la organización sin fines de lucro Apprenti.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Massachusetts se enfrenta a una grave escasez de mano de obra y está afectando negativamente a nuestros trabajadores, empleadores y competitividad económica", dijo Healey. "Lauren Jones tiene un historial comprobado de colaboración con empresas y trabajadores para expandir las oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral, atraer nuevas empresas a nuestro estado y brindarles a los trabajadores y empleadores el apoyo que necesitan".

Durante la administración de Patrick, Jones trabajó como directora de comunicaciones de la Secretaría del Trabajo, como directora de políticas y comunicaciones del Vicegobernador Murray y como gerente principal del Programa de Incentivos para el Desarrollo Económico en la Oficina de Desarrollo Comercial. En el Ayuntamiento de Boston, creó y dirigió la Unidad de Estrategia Comercial para la Oficina de Desarrollo Económico, según el anuncio de Healey.

En su cargo en Mass. Business Roundtable, donde es vicepresidenta ejecutiva, Jones se desempeñó como copresidenta del Workforce Solutions Group y formó parte de las juntas directivas de Massachusetts Workforce Association, Massachusetts Business Alliance for Education, Boston Private Industry Council, formó parte del comité ejecutivo de Alliance for Vocational Technical Education y anteriormente se desempeñó en la Future of Work Commission. Ella vive en Boston.

El anuncio de Healey el miércoles fue que "designará" a Jones como secretaria y la oficina del gobernador no proporcionó una fecha de inicio prevista. A medida que avanza el mandato de Healey, su gabinete incluye un puñado de secretarios en funciones o interinos, muchos de ellos remanentes de la administración Baker. Mike Doheny, subsecretario de Baker en la Oficina Ejecutiva de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral, se desempeña como secretario interino de Healey hasta que Jones asuma el cargo.