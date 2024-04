Healey rechaza idea de agregar peajes en las fronteras estatales de Mass.

La gobernadora Maura Healey se ha sumado a un coro de voces que rechazan una idea planteada por el secretario del Departamento de Transporte de Massachusetts sobre agregar peajes en las fronteras del estado.

La secretaria de MassDOT, Monica Tibbits-Nutt, estaba dando un discurso de apertura en una reunión de WalkMassachusetts el 10 de abril cuando habló sobre la necesidad de ser "agresivos" para tener suficiente dinero para un transporte seguro en el Estado de la Bahía. Ella compartió con la audiencia del grupo de defensa que se ha creado un grupo de trabajo de financiamiento para buscar nuevas formas de generar ingresos, incluidos los peajes en las fronteras.

Pero Healey dice que esos comentarios no reflejan la opinión de la administración.

"Para ser claros, no propongo peajes en ninguna frontera", dijo la gobernadora en un comunicado.

Añadió que habló con Tibbits-Nutt sobre el tema y sigue confiando en el liderazgo del secretario.

"Nuestras principales prioridades son hacer de Massachusetts un lugar más asequible y unir a la gente para hacer las cosas. Es por eso que estamos orgullosos de asociarnos con la Legislatura para aprobar mil millones de dólares en recortes de impuestos. La administración Healey-Driscoll está comprometida a colaborar con la Legislatura y todas las partes interesadas para hacer de Massachusetts un lugar más asequible y competitivo", dijo Healey.

Los comentarios se producen después de que otros líderes, incluido el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, criticaran al secretario por los comentarios, señalando que es otra forma de hacer que el estado sea menos asequible.

“Parece que Massachusetts ha encontrado otra manera de quitarle su dinero innecesariamente”, dijo el gobernador republicano en un comunicado durante el fin de semana. “Razón de más para que más residentes de Massachusetts se muden permanentemente a New Hampshire. Este estado sigue siendo el lugar para estar”.

Las ideas de Tibbits-Nutt tampoco fueron adoptadas por personas como la auditora del estado de Massachusetts, Diana DiZoglio.

"Aquí, chico de Merrimack Valley. Poner un peaje en la frontera de NH tendría impactos DEVASTADORES en nuestra región, no sólo económicamente hablando, sino también en relación con la congestión inmanejable y la carga de infraestructura que crearía en cada carretera secundaria local", escribió DiZoglio en las redes sociales. "Crear una guerra fronteriza no es la respuesta y definitivamente son las familias dentro de Massachusetts las que en última instancia se verán perjudicadas por esta medida; las comunidades fronterizas cuentan. Insto encarecidamente a la administración a rechazar este enfoque".

La organización sin fines de lucro Massachusetts Fiscal Alliance condenó a Tibbits-Nutt por sus comentarios "inquietantes" e "insensibles", calificándolos de "simplemente reprensibles".

"Ella describe sus objetivos que afectarán a la gente común, como las personas que viajan desde los estados fronterizos, las personas que reciben paquetes, las personas que toman viajes en Uber y Lyft, e incluso las personas que pagan impuestos sobre la nómina. Las decisiones de aumentar impuestos, tarifas o agregar El peaje debe ser realizado por nuestra legislatura electa, no anunciado por un burócrata demasiado entusiasta y no electo ante una organización de defensa de intereses especiales", dijo Paul Diego Craney, portavoz de MassFiscal, en un comunicado publicado en línea. “Es aterrador pensar que un funcionario de tan alto rango en la administración Healey esté alardeando ante un grupo de defensa de intereses especiales sobre el dolor económico que quiere infligir a las mismas personas para quienes se supone que debe trabajar. Comentarios como este no tienen cabida en el gobierno estatal. La Secretaria Tibbits debería ser destituida de su puesto en el gobierno estatal, ya que ha demostrado claramente que no se preocupa por los mejores intereses de todos los residentes de Massachusetts".