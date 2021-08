Henri degradado a tormenta tropical; se espera que toque tierra el domingo

Se espera que Henri, que fue degradado de huracán a tormenta tropical el domingo por la mañana, toque tierra cerca de Narragansett Bay, Rhode Island, al mediodía.

Las bandas de lluvia ahora están empujando de sur a norte a través del sur de Nueva Inglaterra. Cada banda de lluvia viene con ráfagas de viento en la amenaza de clima severo, lo que significa que son posibles tornados aislados incrustados. El viento es principalmente del este y sureste con rachas de más de 50 mph cerca de la costa.

A las 5 a.m., las bandas exteriores de Henri ya se estaban moviendo hacia la costa en el este de Long Island y el sur de Nueva Inglaterra.

La marea alta temprano en la mañana del domingo en la costa sur viene con una advertencia de marejada ciclónica. Lo que significa que el centro de Henri puede hacer que entre un metro o más de agua adicional en algunas de nuestras comunidades costeras y puertos el domingo por la mañana.

Pero parece que lo peor de la marejada ciclónica podría ocurrir junto con la marea saliente hacia el mediodía. Eso significa que es posible que no tengamos mucha "marea baja" a lo largo de la costa sur.

Lejos de la costa, la lluvia es la historia más importante del domingo. Es probable que haya aguaceros torrenciales cerca del centro y al oeste en el camino de Henri.

Los avisos de inundaciones están vigentes para gran parte del centro y oeste de Nueva Inglaterra, donde algunos de nosotros vemos más de diez centímetros de lluvia.

En algún lugar, probablemente al oeste del río Connecticut hacia la frontera con Nueva York, es posible que veamos cantidades que se acercan a las ocho pulgadas el domingo.

