Hermano de Aaron Hernández enfrenta cargos por lanzar ladrillo a instalaciones de ESPN

Dennis “DJ” Hernandez, hermano del fallecido jugador de la NFL Aaron Hernandez, está acusado de arrojar un ladrillo a la sede de ESPN en Bristol, Connecticut y ha sido acusado de alteración del orden público.

La policía dijo que fueron llamados el 23 de marzo para ver cómo estaba Dennis John “DJ” Hernandez, de 36 años, de Bristol.

La persona que los contactó estaba preocupada después de que hizo declaraciones sobre querer destruir propiedades en el Capitolio Estatal y ESPN y romper ventanas, según un informe del departamento de policía de Bristol.

Luego, el oficial fue a ESPN y reportó que Hernández era un ex atleta universitario de la División 1 que tenía vínculos con ESPN a lo largo de su carrera, y es el hermano del ex New England Patriots Aaron Hernández.

La policía dijo que Dennis Hernández había llegado a ESPN en un Uber, que condujo hasta la puerta, arrojó algo al campus y luego se fue.

Mientras la policía investigaba, encontraron un ladrillo grande y una nota escrita a mano.

“Para todos los medios de comunicación, ya es hora de que se den cuenta (sic) del efecto que los medios tienen en todos los miembros de la familia. Dado que usted es un líder mundial, tal vez podría liderar la forma en que los medios y los mensajes se entregan poco a poco. ¡Límpienlo!”, dice el informe policial. Estaba firmado: “Atentamente, Dennis J. Hernandez”.

El incidente provocó que la seguridad de ESPN cerrara la entrada y salida del campus durante aproximadamente media hora.

La policía dijo que Hernández admitió que estaba en ESPN y no deseaba hablar sobre el incidente.

El difunto hermano de Hernández, Aaron Hernández, era una estrella de fútbol local de Bristol que pasó a jugar para los Florida Gators y luego en la NFL con los New England Patriots.

Aaron Hernandez fue arrestado en 2013 y condenado en 2015 por matar al jugador de fútbol semiprofesional Odin Lloyd.

Dos años más tarde, el hombre de 27 años se suicidó en su celda de prisión días después de ser absuelto de la mayoría de los cargos en un caso separado de doble asesinato, los tiroteos de dos hombres en Boston en 2012.

Dennis Hernández fue acusado de alteración del orden público en segundo grado y recibió una citación.

Fue puesto en libertad con la promesa de comparecer y debe comparecer ante el Tribunal Superior de New Brtiain el 6 de abril.

También se le informó que ya no se le permite estar en ningún campus de ESPN.