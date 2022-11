Hermanos asesinados en doble tiroteo en Hartford

Dos hermanos han muerto después de un tiroteo en Hartford, Connecticut la madrugada del miércoles.

Los oficiales fueron llamados a una casa multifamiliar en Barker Street justo antes de la 1 a. m. después de recibir una llamada al 911 que informaba que alguien había recibido un disparo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Cuando llegó la policía, dijeron que entraron al apartamento del segundo piso y encontraron a dos hombres con múltiples heridas de bala.

Los oficiales brindaron asistencia médica hasta que llegó el servicio de emergencias médicas. Los dos hombres fueron transportados al hospital donde más tarde fueron declarados muertos.

Según la policía, las víctimas son hermanos de 19 y 20 años. Sus identidades no han sido reveladas.

"Es un año violento. Los tiroteos, créalo o no, han disminuido y sé que eso no es ningún consuelo para nadie. La violencia continúa. Nuestros números de tiroteos han disminuido, más personas son alcanzadas por los disparos. Es muy preocupante Desafortunadamente, no es solo Hartford, todas las ciudades están lidiando con esto", dijo el teniente de policía de Hartford, Aaron Boisvert.

Los detectives están procesando la escena y están hablando con posibles testigos. Los investigadores planean revisar las cámaras en el área. No hay información sospechosa en este momento.

Las autoridades no creen que haya sido un ataque al azar. La policía dijo que cree que el sospechoso o los sospechosos entraron por la parte trasera del apartamento y les dispararon a los dos hombres.

"No es algo para lo que te puedas preparar. No es algo para lo que puedas poner a los oficiales allí. No podemos estar en un departamento, no podemos estar en una habitación de hotel. Muchos de estos delitos, no hay forma de predecirlos", agregó Boisvert.

Las muertes del miércoles marcan los homicidios 37 y 38 de este año en Hartford.