Holiday explica el origen de la celebración del ‘meñique de Dr. Evil’ cuando encesta triples

Desde que se puso una venda negra que le inmoviliza el meñique derecho lesionado durante los partidos, el armador de los Boston Celtics, Jrue Holiday, ha estrenado una nueva celebración que evoca nostalgia de finales de los 90.

Pero no todos en la plantilla de Boston entendieron la referencia.

Con un guiño al villano Dr. Evil de la saga de películas Austin Powers, Holiday ha estado sosteniendo recientemente el meñique enyesado cerca de la cara después de los triples.

"Tengo un poco de Dr. Evil. Eso es para la gente mayor", dijo Holiday. "Tuve que decirle a Jordan [Walsh] quién era Dr. Evil".

Holiday, de 34 años, nació en junio de 1990, mientras que Walsh, de 21, nació en marzo de 2004. La primera película de Austin Powers se estrenó en mayo de 1997 (International Man of Mystery), continuó en junio de 1999 (The Spy Who Shagged Me) y terminó en julio de 2002 (Goldmember).

A Holiday le gusta cómo su lesión en el dedo le dio pie a una nueva celebración.

“Creo que las mejores son las naturales, las que salen de forma natural”, dijo Holiday. “Creo que eso salió bastante natural”.

Anteriormente, Holiday celebraba los triples moviendo tres dedos de la mano derecha mientras corría de vuelta a la cancha. El banquillo imitaba la celebración. Ahora se unen a él levantando el meñique.

"Ni siquiera sé de dónde salió esa [celebración original]", dijo Holiday. "Creo que empezó a pasar, o quizás vi a alguien levantar un triple así. Es decir, dejando que los triples volaran. Pero ahora tenemos al Dr. Evil".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Nick Goss para NBCSports Boston