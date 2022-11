Hombre arrestado en relación con serie de robos de cajeros automáticos en todo Connecticut

Un hombre de New Britain, Connecticut ha sido arrestado en relación con una serie de robos de cajeros automáticos en todo el estado.

La policía de Old Saybrook dijo que José Malavé, de 34 años, enfrenta más de 40 cargos por varios robos de cajeros automáticos.

Los investigadores dijeron que Malavé fue arrestado por supuestamente robar un cajero automático de la tienda de conveniencia y gasolinera Henny Penny en Boston Post Road en Old Saybrook.

Durante el incidente de diciembre de 2021, Malave está acusado de liderar un equipo que rompió las ventanas de una tienda de conveniencia, ató una cuerda al cajero automático en el interior, lo conectó a su automóvil robado afuera y arrancó, jalando la máquina de la tienda y a través de las puertas de vidrio delanteras. El incidente causó daños significativos, dijo la policía.

Durante su investigación, los detectives pudieron vincular al sospechoso con otros nueve robos de cajeros automáticos en todo el estado. Estos robos ocurrieron en Old Saybrook, Mansfield, Coventry, Norwalk, West Haven, East Haven, New London, Old Lyme, Centerbrook y East Hartford.

Debido a esto, los detectives pudieron obtener una orden de arresto. Malavé enfrenta una amplia gama de cargos que incluyen varios cargos de conducta delictiva, hurto y robo. Está detenido con una fianza de $500,000.

“Este es un ejemplo de un buen trabajo policial tradicional combinado con el uso de la tecnología actual”, dijo el jefe de policía Michael A Spera. "Como sociedad, no debemos permitir que los delincuentes que invaden nuestras comunidades en un intento de destruir la calidad de vida que disfrutamos se escapen, deben ser llevados ante la justicia".

El incidente sigue bajo investigación y se esperan más arrestos.