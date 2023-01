Hombre de Attleboro acusado de matar anciana y prender fuego a su casa: Fiscales

El hombre que fue acusado de robar y agredir a una anciana de Attleboro, Massachusetts, que luego murió en un incendio en una casa en noviembre, ahora fue acusado de su asesinato y de provocar el incendio, anunció el martes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bristol.

Adam Rollins, de 42 años, de Attleboro, fue arrestado originalmente la semana pasada en Weymouth por un cargo de robo con asalto.

El arresto siguió a una investigación de meses sobre la muerte de Judith Henriques, de 80 años, quien, según la policía, fue asaltada y agredida y luego murió en un incendio en la casa el 18 de noviembre.

Se dijo que se encontraron zapatos deportivos de hombre talla 10 y pinzas sin abrir fuera de la casa y los familiares creían que había más, a pesar de que la causa del incendio aún está bajo investigación.

“Había lesiones en la Sra. Henriques y había cantidades mínimas de hollín en sus pulmones y cantidades mínimas de CO en su sangre, lo que no concuerda con que estuviera viva en el momento del incendio”, dijeron los fiscales.

Dijeron que los familiares comenzaron su propia investigación e indicaron que sus joyas nunca se encontraron en la casa.

Semanas después, dicen que los familiares que buscaron en el vecindario encontraron alrededor de $1,200 en joyas en una calle cercana junto con la tarjeta de cajero automático del acusado.

Horas antes del incendio, este acusado compró una funda de pinzas Dr. M usando la tarjeta de cajero automático ubicada con las joyas robadas de la residencia.

“Hay al menos dos o tres personas más que tienen motivo para hacer esto”, argumentó la defensa.

Mientras tanto, la defensa dice que no hay evidencia de que el incendio haya sido causado, no hay evidencia de un allanamiento y dice que no se ha demostrado que los mordiscos pertenezcan a Rollins, lo que genera dudas sobre los familiares de la víctima.

"Algunas de esas personas hablaron con ella antes de su muerte, justo antes de que esto sucediera y son las que encuentran toda la evidencia".

Todavía no hay una autopsia final o la causa de la muerte. El acusado está detenido sin derecho a fianza en espera de una audiencia fijada para el viernes a las 2:00 p.m.