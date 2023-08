Hombre de Connecticut halla bolso con dinero en efectivo y meses después es detenido

Un hombre de Connecticut que descubrió una bolsa con casi $5,000 en efectivo tirada en un estacionamiento hace varios meses sintió como si hubiera ganado la lotería, así que decidió quedarse con el dinero sin imaginar lo que sucedería: tres meses después, ha sido acusado de hurto.

Resulta que la bolsa, que según la policía de Trumbull estaba claramente marcada con la insignia de un banco y encontrada afuera del mismo banco, contenía efectivo del departamento de impuestos de la ciudad. También había “numerosos documentos” en el interior que identificaban al legítimo propietario del efectivo como la ciudad de Trumbull, dijo la policía.

El hombre, Robert Withington, de 56 años, de Trumbull, sostiene que no robó el dinero y no notó nada dentro de la bolsa que indicara quién era el dueño.

"No es que esto estuviera planeado", dijo Withington a Hearst Connecticut Media. “Todo fue en el momento y fue como si me hubiera tocado la lotería. Eso fue todo."

The Associated Press dejó el martes un mensaje en busca de comentarios en el teléfono celular comercial de Withington. Otros números que aparecían a nombre de Withington ya no estaban en servicio.

El dinero desapareció el 30 de mayo. La policía dijo que un empleado de la oficina del recaudador de impuestos de Trumbull no pudo encontrar la bolsa después de llegar al banco para hacer un depósito durante el horario comercial habitual, según un comunicado de prensa de la policía. Durante los siguientes meses, los detectives obtuvieron órdenes de allanamiento, revisaron múltiples videos de vigilancia de empresas locales y realizaron numerosas entrevistas antes de descubrir que la bolsa había sido "inadvertidamente caída al suelo afuera del banco" y Withington la había recogido.

"Salí al estacionamiento, vi algo en el suelo y no había nadie alrededor, así que lo recogí", le dijo Withington a Hearst. "No es como si hubiera robado algo".

“Si hubiera sabido que estaba equivocado desde el principio, lo habría devuelto inmediatamente. No pensé que estaba haciendo nada malo", añadió.

Cuando la policía finalmente entrevistó a Withington, dijeron que él reconoció haber estado en el banco ese día y haberse llevado la bolsa. Les dijo que creía que "no tenía obligación de devolver la bolsa a su legítimo dueño", según el comunicado.

Withington, que dirige un negocio de adiestramiento de perros, le dijo a Hearst que nunca ha tenido antecedentes penales y que sus clientes pueden dar fe de su integridad. Fue acusado el viernes de hurto en tercer grado, un delito grave punible con hasta cinco años de prisión y hasta $5,000 en multas. Fue puesto en libertad con la promesa de comparecer ante el tribunal el 5 de septiembre.

“Cualquiera que me conozca sabe que lo único que hago es generosidad”, dijo. “Después de vivir en esta ciudad durante 20 años, no busco problemas”.