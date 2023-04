Hombre de Connecticut sentenciado a 55 años de prisión por asesinato y secuestro

Un hombre de Mansfield y exalumno de la Universidad de Connecticut fue sentenciado a 55 años de prisión en un caso de secuestro y asesinato en 2020 y será sentenciado el jueves por un cargo adicional de asesinato.

Peter Manfredonia, de 26 años, fue acusado de matar a Ted DeMers, de 62 años, casado y padre de dos hijos, en Willington; y Nicholas Eisele, en Derby; y secuestrar a la novia de Eisele en 2020.

Manfredonia se declaró culpable en febrero de dos cargos de asesinato, secuestro en primer grado con arma de fuego, agresión en primer grado e invasión de domicilio.

Fue sentenciado el miércoles por el asesinato de Eisele y el secuestro de la novia de Eisele. Será sentenciado el jueves por el asesinato de DeMers.

Su abogado dijo anteriormente que Manfredonia sería sentenciada a 55 años de prisión después de un acuerdo de culpabilidad.

Manfredonia habló en la corte el jueves y se disculpó por lo que hizo.

En su declaración a la familia Eisele, Manfredonia dijo: “Mis acciones fueron nada menos que reprensibles”.

“Sepa que no espero su perdón, pero me disculpo de todos modos. Lo que hice fue imperdonablemente horrendo y lo lamentaré todos los días por el resto de mi vida, no por las consecuencias que ha tenido en mí sino por las consecuencias que ha tenido en su familia”, dijo Manfredonia, y agregó que sus acciones fueron "sin sentido".

Cuando la familia de Eisele salió de la corte, dijeron que "se ha hecho justicia" y que pueden comenzar a sanar.

En un comunicado leído después de la sentencia, la novia de Eisele agradeció al fiscal, a la policía, al defensor de la víctima y al hombre que la ayudó a escapar en la parada de camiones en Nueva Jersey.

“Nicholas Eisele nunca será olvidado y su memoria vivirá para siempre en mi corazón y en el de su familia como un novio e hijo amable, cariñoso y protector. La sentencia de hoy me brinda el cierre de un capítulo extremadamente doloroso en mi vida y la oportunidad de comenzar a sanar por completo”, dice el comunicado.

Manfredonia mató a DeMers el 22 de mayo de 2020, dijeron las autoridades.

Eisele y Manfredonia crecieron juntas en Newtown. El 24 de mayo, Manfedonia fue al apartamento de Eisele en Derby, le disparó y lo mató, secuestró a la novia de Eisele y la obligó a llevarlo a Nueva Jersey, dijeron las autoridades.

La novia de Eisele le dijo a la policía que se despertó y escuchó a Eisele decir "relájate" y "cálmate" en voz alta desde la sala.

Cuando preguntó si todo estaba bien, Eisele dijo que Manfredonia estaba en el apartamento y que debería llamar al 911, según la orden judicial.

Cuando la novia tomó su teléfono celular para marcar el 911, le dijo a la policía que Manfredonia y Eisele entraron por la puerta del dormitorio y Manfredonia le quitó el teléfono de la mano. Ella dijo que corrió hacia la sala y luego escuchó disparos. Ella gritó y Manfredonia le dijo que "se callara", dice la orden.

Manfredonia tomó entre $5,000 y $7,000 que había en el apartamento y secuestró a la novia de Eisele, según la orden judicial.

La hizo conducir por carreteras secundarias a través de Newtown, y finalmente terminaron en Columbia, Nueva Jersey, donde se detuvieron en una parada de camiones.

Luego, Manfredonia le pidió a algunas personas que lo ayudaran a conseguir un Uber a Pensilvania.

Una vez que hizo eso, dejó a la novia de Eisele en su auto y ella le dijo a alguien en la parada de camiones que había sido secuestrada y que Manfredonia había matado a alguien en Connecticut, según consta en una orden de arresto.

Manfredonia fue capturado en Hagerstown, Maryland, después de una persecución en varios estados cinco días después del ataque inicial.

Fue devuelto a Connecticut el 12 de junio de 2020 y ha estado bajo custodia policial desde entonces.

Manfredonia ha sido condenado a 55 años por el asesinato de Eisele. Ha sido condenado a cumplir 25 años de ejecución simultánea por el secuestro de la novia de Eisele.

También pidió que se respete su privacidad hasta que esté lista para responder preguntas.

El abogado de Manfredonia, Michael Dolan, dijo fuera de la corte que a su cliente se le diagnosticó una condición de salud mental y eso contribuyó a lo que sucedió. Dijo que Manfredonia está tomando medicamentos.

Manfredonia será sentenciado el jueves por el asesinato de DeMers y se espera que vuelva a ser sentenciado a 55 años de servicio al mismo tiempo.