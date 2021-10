Hombre de Pawtucket lucha desnudo contra ladrón de convertidor catalítico

Este miércoles, Charles Kendrick estaba jugando videojuegos alrededor de las 2 a.m. en Pawtucket, Rhode Island y escuchó un chirrido, como si algo se estuviera cortando, así que fue a investigar.

"Jugar a Grand Theft Auto, bastante divertido", dijo.

"Estoy desnudo, estoy desnudo en mi casa. Me estoy relajando", dijo. "Salgo de la casa desnudo y, efectivamente, hay alguien debajo de mi coche".

Kendrick se acercó al hombre y la situación se agravó, según reporta WJAR.

"Empieza a lanzarme la sierra", dijo Kendrick. "Empiezo a pelear con el tipo, a pelear con él. Termina dándome un codazo, pero todavía lo agarro y termino levantando su teléfono. La policía tiene eso".

El ladrón robó el convertidor catalítico de Kendrick, que es un dispositivo de control de emisiones que contiene metales preciosos y valiosos como el paladio y el rodio.

NBC 10 News ha informado sobre varios negocios que han sido atacados por ladrones de convertidores este año, incluidos los de Warwick y Foster.

"Ha estado sucediendo por todos lados y es una locura", dijo Kendrick.

Los ladrones pueden vender los convertidores catalíticos en depósitos de chatarra o en línea por varios cientos de dólares.

"No es el fin del mundo para mí, pero hay personas que se despiertan por la mañana, no lo esperan y no tienen forma de llegar al trabajo", dijo.

Kendrick está fuera de alrededor de $ 180 y tiene algunos rasguños, pero está contento de haber mantenido su posición.

"No creo que esperara ser atrapado, y no creo que esperara ser atrapado por alguien desnudo", dijo. "Te garantizo que no fui el primero de la noche, pero te garantizo que fui el último".

El domingo, la policía de Cranston respondió a Burlington Coat Factory alrededor de las 4:30 p.m. por un sospechoso que intentaba robar un convertidor catalítico de un vehículo en el estacionamiento. Cuando llegó la policía, el sospechoso condujo directamente hacia los oficiales y luego en Garfield Avenue hacia Providence en un Cadillac SUV blanco. La policía está investigando.