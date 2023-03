Hombre de Revere se declara culpable de abandonar a un perro en la playa con riesgo de ahogarse

Un hombre de Revere, Massachusetts se declaró culpable de cargos de crueldad animal el miércoles después de abandonar a su perro en la playa por debajo de la marca de la marea alta en el 2021, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

Elias Pacheco Osario, de 27 años, se declaró culpable de un cargo de crueldad animal por parte del custodio y violación de atar/confinar perros. Está acusado de encadenar su mezcla de pitbull de 50 libras, llamada "Killer", a una barra de acero expuesta en el borde de Short Beach la tarde del 29 de agosto de 2021.

Elias Pacheco, de 27 años, dejo a un pit bull cachorro amarrado en una playa de Winthrop tras presuntamente tener problemas con su casero.

Si no se hubiera encontrado al perro, podría haberse ahogado cuando subió la marea, dijo la policía estatal de Massachusetts.

La barra de refuerzo de acero sobresalía de la parte inferior de la rampa desde Winthrop Parkway hasta Short Beach. También había una gran roca unida a la cadena para evitar que el perro escapara, dijo la policía.

Afortunadamente, alguien vio al perro y llamó a la policía.

Pacheco Osario fue sentenciado a un año de cárcel, suspendido por dos años con la condición de que pague restitución y pase por un programa de rehabilitación. Tampoco puede poseer ningún animal.

Massachusetts State Police Trooper Carlo Mastromattei led the investigation into the dog that was left chained to a rod near the shoreline at Short Beach in Revere, Massachusetts.

Cuando fue procesado, Pacheco Osario le dijo a NBC10 Boston que estaba abrumado: tiene una esposa embarazada en casa y el perro estaba peleando con su gato.

“Lo hice porque mi mente estaba abrumada y no sabía qué hacer”, dijo.

Dijo que su arrendador quería sacar al perro y que trató de comunicarse con los refugios de animales.

“Ya no puedo lidiar con esto. No sé qué hacer, mandé correos electrónicos, llamé al refugio, no respondieron, para ver si puedo dejar al perro allí”, dijo Pacheco Osario. “Y por eso (tomé) mi decisión de dejarlo allí y lo dejé con comida. Y sé que hice mal”.