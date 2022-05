Hombre declarado culpable por asesinato en primer grado en caso de decapitación en NH

Un jurado condenó el jueves a un hombre de New Hampshire por asesinato en primer grado por matar a un compañero de trabajo de su esposa después de descubrir que estaban enviando mensajes de texto y luego obligarla a decapitarlo.

Armando Barron, de 32 años, enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. También fue declarado culpable de agredir a su esposa, Britany Barron, la noche en que descubrió que ella había estado enviando mensajes de texto con su compañero de trabajo, Jonathan Amerault, de 25 años. Los fiscales dijeron que usó su teléfono celular para atraerlo a un parque justo al norte de la frontera del estado de Massachusetts en septiembre de 2020. Barron también fue declarado culpable de golpear y patear a Amerault, obligarlo a subir a su propio automóvil y dispararle.

La madre de Amerault estaba en la sala del tribunal y comenzó a llorar cuando se leyó el veredicto. El jurado tuvo el caso por poco menos de dos horas.

“El acusado tenía todos los motivos para matar a Jonathan, porque para él, Jonathan era un hombre que acababa de empezar a salir con su esposa”, dijo el fiscal Benjamin Agati durante los alegatos finales. “Un hombre que su esposa pensó que se parecía a un modelo de Abercrombie, un hombre que estaba en su lugar de trabajo y que ahora sabía que estaba hablando con su esposa a sus espaldas. El hombre que instantáneamente vio como un rival”.

En los argumentos finales, el abogado de Barron dijo que el testimonio de Britany fue contradicho por la evidencia física y que tenía un motivo para mentir, mientras que un fiscal dijo que dijo la verdad y que temía por su vida.

Barron se había declarado inocente de los cargos. Sus abogados argumentan que su esposa le disparó a Amerault, lo que ella niega.

Su abogada, Meredith Lugo, dijo que el “ejemplo principal” de que el testimonio de Britany no fue respaldado por la evidencia fue su descripción de cómo Armando disparó la última bala en el vehículo con puerta trasera. Ella dijo que estaba volcado en el asiento del pasajero, con Amerault en la parte de atrás y su cabeza contra la puerta del hatchback.

Lugo dijo que el disparo no pudo haber sido infligido de esa manera, y señaló que el médico forense jefe del estado testificó que la bala se disparó a quemarropa.

"Si Britany no está siendo honesta contigo sobre eso, ¿qué más no te está diciendo?" Lugo dijo.

Agati dijo que Amerault murió tratando de salvarse, moviéndose hacia Armando cuando se disparó el tiro. Había tratado de protegerse cuando una bala anterior le atravesó el brazo y tenía otras heridas defensivas en los brazos y las manos. Sus pies estaban cerca de un machete que estaba en el piso y de las manijas de las puertas del auto.

“Creer que durante ese tiroteo que Jonathan simplemente se sentó allí no es razonable”, dijo Agati.

Britany, de 33 años, testificó que después de que le dispararon a Amerault, se vio obligada a conducir el automóvil 322 kilómetros (200 millas) al norte hasta un campamento remoto, con Armando conduciendo justo detrás de ella y hablando con ella por teléfono la mayor parte del camino. Allí, dijo, la obligaron a decapitar a Amerault. Su esposo finalmente la dejó en el sitio y le dijo que se deshiciera del cuerpo, testificó.

Lugo dijo que Britany es "muy capaz de mentir cuando quiere", y señaló que cuando los oficiales del Departamento de Pesca y Caza del estado se le acercaron en el campamento, les dijo que estaba allí "aclarándose la cabeza" después de una pelea con una novia en una fiesta.

Eventualmente, los oficiales notaron algo cubierto por una lona que resultó ser el auto de Amerault. Fue detenida y llevada a la policía.

“Pero, por supuesto, ella cooperó en ese momento”, dijo Lugo. “Ella tenía una historia que estaba vendiendo y necesitaba que se la creyeran”, enmarcándose a sí misma como la víctima.

Agati dijo que el equilibrio que Britany debió haber tenido que hacer, “creyendo que su propia vida estaba perdida, yuxtapuesto con su necesidad de volver a casa con las chicas de las que casi literalmente había sido arrastrada, la relación en la que había estado durante 14 años de matrimonio”, debe ser considerado por los miembros del jurado.

Britany Barron se declaró culpable el año pasado de tres cargos de falsificación de pruebas y salió en libertad condicional el mes pasado.

The Associated Press no nombró a la pareja para no identificar a Britany Barron, quien dijo que sufrió abusos extremos. A través de su abogado, recientemente aceptó el uso de su nombre.