Hombre desaparecido es hallado muerto: Policía

El cuerpo de un hombre de 40 años que había sido reportado como desaparecido fue encontrado en el agua a unos metros de la costa, según el Departamento de Policía de Yarmouth, Massachusetts.

La policía de Yarmouth recibió una llamada de la familia de Eduardo Gomes, de West Yarmouth, alrededor de las 4:00 p.m., diciendo que Gomes no había regresado a casa y que no lo habían visto desde la 1:00 a.m.

El vehículo que conducía Gomes fue encontrado en Sandy Pond Recreation, que se encuentra en Buck Island Road en West Yarmouth, escribió la policía en un comunicado de prensa. Mientras investigaban el área, los oficiales descubrieron una chancleta a lo largo de un camino, momento en el que la policía local activó el Equipo Regional de Búsqueda y Rescate de Cape Cod.

Más tarde, Gomes fue encontrado muerto en el agua, a solo unos metros de la orilla, dijo la policía.

El martes seguía en curso una investigación por parte de la policía de Yarmouth y la Unidad de Detectives de la Policía Estatal de Massachusetts.