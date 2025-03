Hombre herido en ataque de perro en South End

Un hombre de Boston se recupera tras un brutal ataque de perro.

David Goldman afirma que él y su perro Cosmo estaban en Peter's Park, en el South End, cuando Cosmo y otro perro se pelearon el miércoles por la mañana.

Cuando Goldman intervino, afirma que el otro perro lo atacó y le mordió la mano.

Goldman sufrió una lesión terrible que requirió numerosos puntos de sutura, pero su perro se recuperó.

Tras el ataque, Goldman tuvo una breve conversación con la dueña del otro perro.

"Se acercó a mí", dijo Goldman a nuestra cadena hermana NBC10 Boston. "Me miró y me dijo que tenía un control remoto con un collar de choque… y dijo: 'Estaba presionando el botón, pero no paraba'. Y nunca se disculpó. No me quedé, necesitaba ir al hospital, así que salí corriendo".

Goldman publicó sobre el incidente en Facebook.

Asegura que la dueña del otro perro ya se ha puesto en contacto con él.

Espera averiguar si el otro perro recibió la vacuna antirrábica. Si no, tendrá que recibir la dolorosa serie de inyecciones él mismo.