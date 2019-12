Hombre hospitalizado tras ser apuñalado en parque de Brookline en la madrugada

Un hombre de 20 años está en estado grave después de haber sido apuñalado el martes temprano en un parque en Brookline, Massachusetts, dijo la policía estatal.

El teniente Harrington de la policía de Brookline dijo que las autoridades respondieron a una llamada a la 1:38 a.m. y descubrieron que la víctima fue agredida con un arma peligrosa en Amory Playground. La policía estatal luego dijo que la víctima fue apuñalada en el parque.

La víctima fue llevada al Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston con heridas graves. Su nombre no fue revelado.

La cinta policial bloqueó una parte del parque al público mientras los investigadores buscaban evidencia en el área. Fueron vistos inspeccionando varios contenedores de basura cercanos en busca de un arma.

Los vecinos del parque se sorprendieron al enterarse de la violencia.

"Solo he vivido aquí durante unos dos o tres años, y no he tenido ningún problema como este antes", dijo el residente de Brookline Eric Coles. Definitivamente es inusual ".

El parque estuvo cerrado durante varias horas durante la noche, pero desde entonces se ha vuelto a abrir, incluso mientras la policía continúa su investigación.