Adolescente de 15 años y un hombre reciben disparos en New Haven

Un adolescente y un hombre recibieron disparos en New Haven, Connecticut, según la policía.

Los agentes acudieron a la cuadra 60 de la calle Chamberlain y, según la policía, un joven de 15 años y un hombre de 43 recibieron disparos.

Las autoridades indicaron que las lesiones no parecen poner en peligro la vida.

