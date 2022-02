Hombre muere apuñalado cerca de licorería en Pawtucket

La policía de Pawtucket, Rhode Island dijo que un hombre fue asesinado a puñaladas cerca de una licorería el martes por la noche.

El apuñalamiento ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. cerca de Star Wine Liquors en la esquina de West Avenue y Knowles Street.

Un fotógrafo de NBC 10 News en la escena fue testigo de cómo esposaban a un hombre y lo metían en la parte trasera de una patrulla de policía. También se vieron dos autos siendo remolcados.

Uno de los propietarios de Star Wine Liquors le dijo a NBC 10 que vio a dos hombres persiguiendo y peleando con un tercero justo antes del apuñalamiento.

"Estaba atendiendo a un cliente. Escuché un fuerte golpe contra mi puerta. Salí. Vi a dos hombres que se cernían sobre la víctima y esta me pedió que llamara a la policía", dijo Victor Oliveira. "Y luego salí, y ya no estaba allí. Entonces, estaba en la esquina. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo apuñalaron. Entonces, le di un poco de agua, y le di algunas toallas de papel. Pero él no estaba sangrando tanto".

La víctima, cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato, fue trasladada al Hospital de Kent. La policía confirmó más tarde que la persona murió.

No se ha revelado información sobre sospechosos.