Hombre presuntamente roba más de $22,000 de strip club en billetes de $1 en Providence

Un gerente de Cadillac Lounge en Providence dijo que fue asaltado a punta de pistola después de que un hombre se llevara $25,500 el lunes por la tarde.

Ed Imondi, de 83 años, dijo que estaba contando dinero alrededor de las 2:45 p.m. el lunes cuando el hombre le robó $3,500 de sus manos. El hombre le ordenó a Imondi que abriera la caja fuerte donde tomó $22,000 en billetes de $1, según WJAR.

La policía de Providence dijo que tienen a alguien a quien interrogaron el lunes por la noche.

"Cuando finalmente abrí [la caja fuerte] fue cuando me dijo, 'ahora date la vuelta, no me mires'", dijo Imondi. "Me di la vuelta y él tomó todo el dinero, todos los unos, y pude escucharlo apilándolo en la bolsa que tenía. Obviamente, él sabía que teníamos mucho dinero allí y salió corriendo y dijo: 'No te des la vuelta!'"

El hombre salió corriendo por la puerta trasera, saltó la valla y cruzó las vías del tren, según Dick Shappy, propietario de Cadillac Lounge.

Imondi le dijo a WJAR que no reconoce al individuo de la imagen de vigilancia, pero cree que sabía sobre el diseño del lugar y qué caja fuerte quería.