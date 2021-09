Hombre que dejó morir a una mujer en una maleta condenado a 30 años de prisión

Un hombre que ató a su ex novia en su apartamento de Nueva York durante una pelea violenta y la metió en una maleta donde se asfixió y fue encontrada muerta en Connecticut una semana después fue sentenciado a 30 años de prisión el jueves.

Javier Da Silva, de 26 años, un inmigrante venezolano que según las autoridades había excedido su visa en el momento del asesinato de 2019, fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Vincent Briccetti en un tribunal federal en White Plains, Nueva York.

Da Silva se declaró culpable de un cargo de secuestro el año pasado por la muerte de Valerie Reyes, de 24 años, una trabajadora de una librería que vivía en New Rochelle y aspiraba a convertirse en tatuadora.

La madre de Reyes, Norma Sánchez, llamó a Da Silva una "persona egoísta, codiciosa y sin alma" mientras hablaba en la audiencia de sentencia.

“Tú, Javier, no mereces nada más que dolor y rechazo”, dijo Sánchez.

Da Silva lloró mientras se disculpaba con la familia de Reyes durante la audiencia.

“No hay palabras que puedan expresar lo repulsado que estoy por los actos que cometí”, dijo. “Nunca me perdonaré por eso. No puedo pedirle (a su familia) que me perdone porque no lo merezco. Me gustaría que supieran que lo siento mucho".

Briccetti llamó a Da Silva "una persona malvada" y dijo que el asesinato de Reyes fue "repugnante".

Los fiscales no estuvieron de acuerdo con los comentarios de los abogados de Da Silva de que Da Silva estaba arrepentido, diciendo que no mostró ningún remordimiento después de dejar a Reyes por muerta en la maleta y luego usar su tarjeta de débito para retirar más de $ 5,000 y vender su iPad.

"Javier Da Silva cometió un secuestro horrible que resultó en la muerte de una mujer joven", dijo la fiscal federal Audrey Strauss en un comunicado el jueves. "Valerie Reyes… estaba en el mejor momento de su vida cuando el acto aborrecible de Da Silva terminó sin sentido".

Da Silva admitió anteriormente que él y Reyes se pelearon violentamente en su apartamento a fines de enero de 2019, unos nueve meses después de que rompieron. Durante una audiencia en la corte el año pasado, dijo que le ató los pies y los brazos, le tapó la boca con cinta adhesiva y la metió en una maleta mientras aún estaba viva.

Da Silva dijo que arrojó la maleta en un área boscosa de Greenwich, donde fue encontrada una semana después de la pelea. Un médico forense dijo que Reyes se asfixió y murió de asfixia homicida.

Los abogados de Da Silva dijeron que huyó de la agitación política y económica en su Venezuela natal en 2017 para tener una vida mejor en los Estados Unidos.Vivía en la ciudad de Nueva York y trabajaba como cocinero y cajero en un restaurante cuando mató a Reyes, según documentos judiciales.