Luto por la muerte de un hombre rescatado del agua en Rhode Island

Una familia está desconsolada tras el ahogamiento de un hombre de 21 años en el Parque Estatal Lincoln Woods el martes por la noche, según reportes de WJAR.

El DEM identificó a la víctima como Víctor De León Méndez. El miércoles, su tía, Brenda Veliz le dijo a WJAR que a Víctor le encantaba nadar.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

"No lo puedo creer, era tan joven, tenía una vida", dijo Veliz. "Me quedé en shock, no tuve palabras".

Las autoridades recuperaron el cuerpo de Méndez de Sunset Cove el martes tras una búsqueda de dos horas que, según las autoridades, se dificultó debido a la turbidez del agua.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Veliz comentó que Méndez llegó a Estados Unidos por primera vez en 2018 para estudiar.

Dijo que su padre vive en Rhode Island, pero que su madre y su hermano mayor viven en Guatemala.

“Es un joven caballero”, dijo Veliz. “Soñaba con venir a este país para apoyar a su familia en Guatemala”.