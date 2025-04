Hombre tacleado y arrestado por ICE en un tribunal de NH previo a audiencia en corte

Un venezolano que enfrenta cargos por delitos menores en New Hampshire fue detenido en un juzgado por agentes federales, quienes también derribaron a un transeúnte al derribarlo.

Imágenes de una cámara de seguridad del Tribunal de Circuito de Nashua, publicadas recientemente, muestran a dos agentes arrojando al suelo a Arnuel Márquez Colmenarez y esposándolo el 20 de febrero. Un hombre mayor que usaba un bastón para caminar también terminó de espaldas.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Márquez Colmenarez, de 33 años, había sido acusado el 9 de febrero de conducir ebrio, conducir sin licencia y no proporcionar información después de un accidente. Se dirigía a su comparecencia por esos cargos cuando fue detenido, según la Policía de Nashua.

Jared Neff, oficial de enlace judicial del Departamento de Policía de Hudson, dijo que se encontraba en la fiscalía cuando escuchó una fuerte conmoción cerca de los ascensores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Se oían voces que gritaban '¡Alto!'" Y luego un fuerte 'bang' que sonó como si la gente hubiera caído al suelo y estuviera forcejeando activamente", escribió en un informe del incidente.

Neff dijo que ayudó a sujetar a Márquez Colmenarez, a quien describió como alguien que se resistía activamente a los intentos de esposarlo. Los agentes estaban trabajando en órdenes para detener a inmigrantes que se encontraban sin autorización en el país, dijo Neff. Le dijeron a Neff que habían intentado detener a Márquez Colmenarez discretamente en el ascensor, pero que había huido.

Posteriormente, un juez emitió una orden de arresto después de que no se presentara a su lectura de cargos. El fiscal a cargo del caso no fue contactado por agentes federales antes de la lectura de cargos y no presenció el arresto, dijo la policía.

Hasta el lunes, Colmenarez se encontraba detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas, según una base de datos en línea. La agencia no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

La presencia de agentes de inmigración en los juzgados fue cada vez mayor durante el primer mandato del presidente Donald Trump, lo que provocó la oposición de jueces y otros funcionarios locales. El presidente ha ido más allá en su segundo mandato al derogar una política vigente desde 2011 que obligaba a los agentes a evitar, en general, lugares como escuelas, lugares de culto y hospitales.

Bajo la política actual, los funcionarios de inmigración pueden realizar arrestos "en los juzgados o sus inmediaciones cuando tengan información creíble que les haga creer que el/los extranjero(s) en cuestión está(n) o estará(n) presente(s)" y siempre que la ley estatal o local no se lo prohíba.

En Boston, un agente del ICE fue declarado culpable de desacato el mes pasado tras detener a un sospechoso durante su juicio.