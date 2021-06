Hospital Infantil Yale en New Haven lanza programa de COVID-19 para niños

Yale New Haven Children's Hospital está lanzando un programa para ayudar a los niños con síntomas de COVID-19 a largo plazo a continuar en el camino hacia la recuperación. Tiene su sede en el Centro de especialidades pediátricas del hospital infantil.

Dr. Elijah Paintsil se especializa en enfermedades infecciosas pediátricas allí. Él dice que todo esto surgió después de escuchar a las familias con preguntas sobre el tratamiento sobre los síntomas de COVID-19 a largo plazo.

"Algunos de ellos no pueden dormir, algunos de ellos no pueden concentrarse en el trabajo en la escuela, algunos de ellos no pueden practicar deportes", dijo Paintsil.

Y algunos pueden tener problemas de salud relacionados con el corazón, los pulmones o incluso el dolor en las articulaciones. Paintsil dice que hay muchas preguntas sobre la mejor manera de tratar a los niños que se recuperan del COVID-19. Hay algunos pacientes que han sido atendidos en el hospital, pero dice que es solo "la punta del iceberg". Muchos más están en las comunidades médicas.

"Muchas veces los padres no saben qué hacer y tampoco los pediatras de la comunidad saben qué hacer porque es un fenómeno nuevo", dijo Paintsil.

Entonces, el Hospital de Niños de Yale New Haven creó el Programa de Atención Integral Post-COVID para Niños. Ahora, hay una única parada para los recursos y el tratamiento. Una enfermera de triaje hará una evaluación cuando se programe una cita.

"Y a partir de los síntomas que se describen, podríamos saber quién debería acudir a esa cita", dijo Paintsil.

Los trabajadores sociales, los profesionales de la salud mental, los cardiólogos, los pediatras están todos en la lista de planes de tratamiento que crearán una respuesta de salud total.

"Esa es otra parte que también es genial, que todo está en un centro para que los padres no tengan que hacer varias citas, no tengan que coordinar las visitas a diferentes lugares", dijo Jill Meyerhoff de Meriden.



Ella fue una de las personas que le dijo a NBC Connecticut que este programa será un alivio para los padres que están tratando de coordinar la atención entre diferentes especialidades.

"Creo que eso es importante porque les quita mucha carga a los padres que se preocupan por recibir atención médica", dijo Martha Dye de New Haven.

Paintsil también espera que, trabajando juntos, los expertos también puedan ayudar a resolver el misterio detrás de los efectos a largo plazo de COVID. Para citas, puede llamar al 877-YALE-MDS.