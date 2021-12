Hospitales comienzan a despedir trabajadores que no cumplen con mandato de vacuna

Los sistemas hospitalarios de Massachusetts han comenzado a despedir a los trabajadores que se negaron a cumplir con los mandatos de la vacuna contra el coronavirus.

Southcoast Health, con sede en New Bedford, despidió a 216 empleados la semana pasada, dijo un portavoz del sistema a The Herald News of Fall River.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Otros 102 trabajadores que habían sido puestos en licencia sin sueldo por no cumplir con la fecha límite de vacunación del 15 de noviembre regresaron al trabajo después de mostrar prueba de una primera dosis, dijo la portavoz Katie Cox. A esos empleados "se les harán pruebas con regularidad hasta que estén completamente vacunados", dijo.

Otros 151 empleados de Southcoast Health a quienes se les han otorgado exenciones religiosas o médicas también serán evaluados regularmente, dijo.

Southcoast Health, con aproximadamente 7,500 empleados, opera el Charlton Memorial Hospital en Fall River; El Hospital St. Luke en New Bedford; Tobey Hospital en Wareham; y otras instalaciones.

UMass Memorial Health despidió a más de 200 personas que se negaron a vacunarse contra el COVID-19, dijo el viernes un representante del hospital.

“Realmente esperábamos que todos recibieran la vacuna y permanecieran en la familia de UMass Memorial, pero como organización de atención médica, debemos proteger a nuestros pacientes y otros cuidadores”, dijo el representante en un comunicado.

UMass Memorial, con sede en Worcester, con unos 15,000 empleados, opera varios hospitales en el centro de Massachusetts.

Casi todos los hospitales de Massachusetts anunciaron mandatos de vacunas para empleados con fechas límite en octubre y noviembre.

La semana pasada, la Corte Suprema rechazó una apelación de emergencia de los empleados del sistema hospitalario más grande de Massachusetts, Mass General Brigham, que objetan la vacuna COVID-19 por motivos religiosos.