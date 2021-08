Hoy el tiempo podría convertirse oficialmente en una ola de calor

El jueves debería llegar al estado oficial de ola de calor en gran parte del área de Boston, es decir, tres días consecutivos de 90 grados o más.

Es el calor que une fuerzas con la humedad lo que te afectará si estás trabajando al aire libre o tratando de dar un simple paseo. No quiere decir que no se pueda hacer, pero con el índice de calor de 100, tendrá que tomárselo con calma o el calor no será fácil para usted.

Grita día de playa si puedes o tienes ganas. El agua está en el punto más cálido del verano, el ángulo del sol es un poco más bajo.

Técnicamente hablando, este es el último fin de semana del verano meteorológico. Y sí, el fin de semana del Día del Trabajo es el próximo fin de semana. Antes de que te des cuenta, estaremos recogiendo manzanas.

El aire más frío se infiltra el viernes mientras el frente frío se filtra durante la tarde. Comenzaremos tibios y húmedos, y terminaremos más secos y cálidos.

Nuestro frente está enviando suficiente aire seco para escabullirse un sábado cómodo, pero hay algunas señales de que la humedad quiere retroceder tan pronto como el domingo. De cualquier manera que lo corte, no estará tan húmedo como antes.

Hablando del fin de semana, todavía está en construcción. Había apostado mucho por un pronóstico frío y empapado, y parece que me adelanté. Algunos indicios más brillantes y cálidos en los pronósticos posteriores me hacen pensar que hay algo de esperanza.

Lo que sí sé es que hay un montón de bancos de clima húmedo hacia el oeste sobre el estado de Nueva York el sábado, y tiene que pasar por aquí en algún momento. ¿Eso es sábado por la noche? ¿Ese domingo por la mañana? Nuevamente, todavía estamos analizando problemas de sincronización y, por supuesto, eso afecta las temperaturas.