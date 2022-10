Huelga de maestros provoca cancelación de clases en Haverhill y Malden

Las clases fueron canceladas el lunes para los estudiantes en Haverhill y Malden, Massachusetts, ya que los maestros se declararon en huelga luego de no llegar a un acuerdo durante las negociaciones del contrato durante el fin de semana.

Los sindicatos en ambos distritos han estado sin contrato desde que comenzó la escuela. En Malden, el contrato expiró el 31 de agosto, mientras que en Haverhill, los educadores han estado tratando de llegar a un acuerdo desde fines de junio.

Los miembros del comité escolar de Haverhill y su abogado hablarán el lunes por la mañana, ya que se espera que las negociaciones se reanuden más tarde en la mañana. El comité escolar de Malden se alejó de las negociaciones y, en cambio, pidió que se siguiera adelante con la mediación.

Los comités escolares de ambas comunidades han argumentado que estas huelgas son ilegales según la ley estatal. Pero los maestros tanto en Haverhill como en Malden dijeron durante el fin de semana que han llegado al punto en que no tienen otra opción. Atrapados en medio de estas negociaciones estancadas hay unos 8,000 estudiantes en Haverhill y unos 6,000 estudiantes en Malden, todos los cuales no tienen clases el lunes.

Los educadores de ambos distritos dicen que los comités escolares no tienen en cuenta el panorama general: los distritos no están pagando lo suficiente para retener a su personal.

“Sabemos que no podemos continuar como hasta ahora”, dijo Deb Gesualdo, presidente de la Asociación de Educación de Malden. “Porque si continuamos de esta manera, seguiremos teniendo una hemorragia de educadores y nuestros estudiantes seguirán perdiendo clases”.

Los comités escolares y sus representantes argumentan que no es tan simple y que no tienen presupuestos ilimitados.

"Fuimos más altos de lo que estábamos autorizados porque es lo correcto", dijo Adam Weldai, miembro del Comité Escolar de Malden. "Pero no hay mucho que podamos hacer con buena fe, si no está ahí, no lo vemos".

Ambos distritos han solicitado que el personal se presente el lunes, a pesar de las huelgas.