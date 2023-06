Huellas sangrientas condujeron a arresto en el triple asesinato de Newton

Las huellas sangrientas de pies descalzos encontradas en un hogar de Massachusetts donde tres personas fueron asesinadas el domingo llevaron a los investigadores a arrestar a un hombre de Newton, dijeron los fiscales el lunes.

La fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, identificó al sospechoso como Christopher Ferguson, de 41 años. Ha sido acusado de asesinato por la muerte de Jill D'Amore, quien fue asesinada el domingo junto con su esposo, Bruno D'Amore, y su madre, Lucia Arpino.

Ferguson también está acusado de robo y dos cargos de asalto y agresión con un arma peligrosa que causó lesiones corporales graves en lo que según investigadores fue un ataque al azar. Las autopsias de Arpino y Bruno D'Amore están programadas para el martes, y Ryan dijo que espera que Ferguson enfrente cargos adicionales una vez que se hayan completado.

Durante una conferencia de prensa anunciando el arresto de Ferguson, Ryan explicó que se suponía que los D'Amore renovarían sus votos matrimoniales el domingo en la iglesia católica Our Lady Help of Christians. Un amigo cercano y vecino fue a la casa poco antes de las 10:15 a.m. y encontró a las tres víctimas con heridas graves.

El amigo llamó al 911 y los socorristas los declararon muertos unos minutos después.

Una foto de Jill y Bruno D'Amore

Ryan explicó que los investigadores encontraron evidencia de entrada forzada en el sótano y signos de lucha en un dormitorio, "incluidos muebles rotos y un pisapapeles de cristal cubierto de sangre".

El análisis forense de las baldosas de cerámica fuera del dormitorio reveló huellas sangrientas de pies descalzos en el suelo, según el fiscal de distrito.

"Al igual que las huellas dactilares, la piel de los pies de las personas es única y deja una impresión que se puede comparar", dijo Ryan.

Las huellas llevaron a las autoridades a arrestar a Ferguson, quien fue identificado después de ser visto en imágenes de vigilancia caminando sin camisa y sin zapatos y "lo que parecía ser un paso tambaleante" en Albermarle Road, a menos de una milla de la escena del crimen y a unas 100 yardas de su propia casa en Washington Street, según Ryan.

La fiscalía dijo que quien sea perpetró el hecho, ingresó por la fuerza a la vivienda.

Los fiscales dijeron que Ferguson había estado en el hospital desde el domingo. Fue arrestado el lunes por la noche.

"A última hora de la tarde, el laboratorio pudo hacer coincidir una de esas huellas tomadas del piso de baldosas del pasillo con una impresión tomada del Sr. Ferguson", dijo Ryan. "Eso es lo que llevó a obtener la orden de arresto".

Cuando se le preguntó si las víctimas fueron atacadas al azar, Ryan dijo: "No tenemos información que nos dé alguna razón para pensar lo contrario en este momento". Ella dijo anteriormente durante la conferencia de prensa que "en este momento, no sabemos de ninguna conexión establecida entre los miembros de la familia y el Sr. Ferguson".

Ilana Margalit, vecina del sospechoso, describió al sujeto como un hombre inteligente, divertido, amable… agregando que él era muy especial y que luchaba con problemas de salud mental.

Ellen Meyers, quien también vive a poca distancia de la casa del sospechoso, dijo en inglés que “saber que hicieron un arresto es un alivio, aunque saber que esta persona vivió literalmente a la vuelta de mi casa es absolutamente aterrador”.

La naturaleza aleatoria de los asesinatos sacudió a la comunidad, a la que se le recomendó estar alerta el domingo.

"A la familia de Jill y Bruno D'Amore y a la madre de Jill, Lucia Arpino, les extiendo mis más profundas condolencias por la trágica muerte de sus seres queridos. He escuchado de tantos vecinos y amigos cuánto significaron estas tres personas para sus vecindario muy unido. Hablo por la gente de Newton cuando digo que nuestros corazones y oraciones están con ustedes”, escribió la alcaldesa Ruthanne Fuller en un comunicado el lunes. "Este es un momento tan difícil en nuestra comunidad. La pérdida de estas tres personas y la pérdida de nuestro sentido de seguridad ha sido profundamente perturbadora".

"Newton es una ciudad segura, sin embargo, este es un recordatorio de que en ciudades como la nuestra ocurren actos de violencia sin sentido. Pero es muy importante que permanezcamos atentos y mantengamos cierto nivel de conciencia en la comunidad y nos cuidemos el uno al otro", dijo el lunes el jefe de policía de Newton, John Carmichael.

"Nuestros corazones están especialmente con las víctimas y sus familias. Sufrir un crimen como este es horrible, especialmente en un momento en que celebraban su 50 aniversario de bodas", dijo la presidenta del Concejo Municipal de Newton, Susan Albright.

Carmichael y Fuller dijeron que se llevaría a cabo una reunión comunitaria el miércoles de 7 a 8:30 p.m. en la Escuela Primaria Horace Mann para discutir la respuesta de la policía y cómo la comunidad se recuperará de la tragedia.