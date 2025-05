ICE arresta a inmigrante al salir de su casa en New Bedford para ir al trabajo

Una familia de New Bedford, Massachusetts vive en zozobra luego de que uno de los suyos fuera detenido por agentes federales en frente de su casa cuando iba a su trabajo.

Según organizaciones locales, este caso sería uno de varios arrestos que se registraron el lunes durante nuevos operativos de ICE que ahora mantienen a la comunidad en vilo.

La familia del inmigrante guatemalteco que sería uno de esos detenidos dice que el salió a esperar a que lo recogieran para ir al trabajo y simplemente desapareció, luego se enteran que fue detenido por ICE y ahora no saben dónde está.

"Él salió y a las 6:20 me mandó un mensaje que decía la migra y yo solo vi el mensaje y pasé para la sala y salí y ya no estaba", dijo la esposa del hombre detenido.

La esposa del inmigrante guatemalteco asegura que su esposo fue detenido por agentes de inmigración sin dejar rastros, mientras estaba a las afueras de su casa en la calle Grinnell en New Bedford, Massachusetts.

"Iba vestido para su trabajo ellos sabían qué clase de persona se estaban llevando porque se ve que le quitan su café, su mochila lo revisan", dijo la esposa del hombre.

Familiares, que decidieron hablar bajo el anonimato, dicen que lograron ver cómo el inmigrante fue arrestado por ICE en un video de seguridad de un testigo que prefirió no compartirlo.

"Fue en cuestión de cuatro minutos que él desapareció entonces en algo que nos preocupa nosotros también estamos expuestos en cualquier momento al salir de nuestra casa".

La tía del detenido asegura que no saben nada de él, "no sabemos nada estamos esperando que él llame o que llamen para saber que va a pasar".

"Básicamente cuando no aparecieron ni en el trabajo porque uno era supervisor de la compañía los estaban llamando porque no aparecen…la migra los llevó", dijo Mientras tanto, Adrián Ventura, director ejecutivo de Centro Comunitario de Trabajadores de New Bedford.

Ventura dice que este lunes también en esa misma calle otros 4 trabajadores habrían sido detenidos por ICE, uno de ellos requiere de tratamiento médico de diálisis.

"Más preocupado porque las familias están rotas lo que estamos viendo es algo inestable es que hay separación de familias", dice Ventura.

Los líderes de esa organización local dicen que ya han contabilizado unos 25 arrestos por parte de agentes de inmigración en esta ciudad desde el mes de febrero, sin embargo hasta ahora ICE no ha confirmado esa cifra.