ICE arresta fugitivo buscado por asesinato en Colombia

Un hombre colombiano fue arrestado por autoridades migratorias ya que es fugitivo por cargos de homicidio, robo, entre otros.

El hombre de 49 años, fue arrestado cerca de su residencia en Pittsfield, Massachusetts en mayo 6.

Anteriormente, el hombre fue arrestado en Bucaramanga, Colombia en el 2014 imputado por homicidio agravado, hurto agravado y posesión de arma.

Fue sentencias a 17 años en prisión en el 2016.

"Intentó esconderse en Massachusetts y ahora tendrá que responder por sus acciones", dijo el director de la oficina de campo de ERO Boston, Todd M. Lyons.

Se mantendrá en custodia de ICE durante el proceso de deportación.