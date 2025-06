Familia de Marcelo envía mensaje a autoridades federales

El apoyo para Marcelo Gomes Da Silva, el estudiante de la preparatoria Milford detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el fin de semana pasado, sigue creciendo. Su padre habló con Telemundo Nueva Inglaterra y compartió lo devastadora que ha sido para la familia la ausencia de su hijo.

El padre de Gomes Da Silva cuenta que la fe de su hijo, así como el apoyo de la comunidad, lo están ayudando a superar esta difícil situación.

El martes por la noche, durante el partido de desempate del equipo masculino de voleibol de la preparatoria Milford, en el que Gomes Da Silva debía competir, sus compañeros y la comunidad se unieron en su apoyo, vistiendo camisetas blancas, instando a las autoridades a "Liberar a Marcelo".

Gomes Da Silva se dirigía a su práctica de voleibol, conduciendo el auto de su padre el sábado por la mañana, cuando agentes de ICE lo detuvieron.

ICE afirmó que el padre del adolescente era el objetivo previsto, buscado por conducir a más de 100 millas por hora en una zona residencial.

Su padre afirmó que su hijo tenía una visa F-1 que no renovaron.

El padre de Marcelo Gomes Da Silva, habló en exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra el martes y dicen estar viviendo una pesadilla, pero mantienen la fe intacta de que pronto Marcelo será puesto en libertad.

Gomes Da Silva permanecerá en Massachusetts por el momento. Una detención de 72 horas expiró el miércoles por la tarde, pero un juez denegó la solicitud del gobierno de trasladarlo de un centro en Burlington a Rhode Island.

Los abogados federales habían indicado que el centro contaba con personal médico que podía atenderlo y proporcionar salas de visita para abogado y cliente que no estaban disponibles en Massachusetts. Sin embargo, los abogados de Gomes Da Silva consideraron que la mudanza podría retrasar una audiencia de inmigración que tiene el jueves por la tarde, donde esperan que sea liberado bajo fianza.

Su familia ha afirmado que lo han trasladado repetidamente entre las celdas de detención del ICE en Burlington y Plymouth, principalmente porque no había suficientes camas, y que había estado durmiendo en el suelo.

Según su abogado, Marcelo Gomes Da Silva se encuentra detenido en el Centro de Detención de Burlington.

La familia del adolescente indicó que presenta síntomas parecidos a los de la gripe, no come bien y sufre de ansiedad. En una entrevista exclusiva con Telemundo Nueva Inglaterra, el padre de Gomes Da Silva afirmó que su familia no estaba mentalmente preparada para este arresto.

“Nuestra vida está aquí en Estados Unidos”, declaró João Paulo Gomes-Pereira. “No deseamos regresar a nuestro país. Estamos aquí, amamos este lugar, amamos esta nación, y de verdad queremos seguir haciendo el bien a los estadounidenses, como lo hemos hecho hasta ahora”.

“Así que entró legalmente y cambió a otro tipo de visa”, declaró Robin Nice, abogada de inmigración de Gomes Da Silva. “Francamente, si esta ha caducado o no es irrelevante para su detención”.