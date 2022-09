Identifican cuerpo encontrado en vertedero de Fall River hace 17 años

Un cuerpo encontrado en un vertedero de Fall River, Massachusetts, que no ha estado sin nombre durante 17 años, ha sido identificado como parte de un esfuerzo continuo para investigar casos sin resolver por parte de los fiscales del condado de Bristol.

La víctima ha sido identificada como Leon Brown, quien tenía 41 años cuando murió y era de Boston, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bristol. Estaba desaparecido desde agosto de 2005.

La policía pudo realizar la identificación utilizando técnicas avanzadas de huellas dactilares, junto con actualizaciones recientes de la información de huellas dactilares en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares. La muerte de Brown es ahora el centro de una renovada investigación de muerte sospechosa en la que están involucradas varias agencias.

La policía de Fall River encontró el cuerpo de Brown en el vertedero de BFI en Airport Road el 29 de agosto de 2005. Una autopsia realizada en ese momento determinó que su cuerpo mostraba signos de descomposición y que había muerto aproximadamente una semana después. Sin embargo, las autoridades no lograron identificar quién era en 2005. Se desarrolló un perfil de ADN y se ingresó en las bases de datos, pero eso tampoco resultó en una identificación.

Brown fue identificado años después como parte del Proyecto de cuerpos no identificados del fiscal de distrito Tom Quinn, que utiliza pruebas renovadas de agencias y laboratorios que aprovechan las últimas tecnologías forenses para identificar restos.

Brown tenía esclerosis múltiple y le costaba caminar. Los fiscales dicen que los aparatos ortopédicos para las piernas que usaba para caminar no se encontraron en ningún lugar del vertedero y que inicialmente no se informó de su desaparición. Una búsqueda en el vertedero en ese momento, dijeron los fiscales, sugirió que su cuerpo pudo haber sido llevado allí en un camión de basura desde Peabody o el área de North Shore.

"Estoy muy complacido de que hayamos podido identificar a Leon Brown, y que su tumba previamente sin marcar ya no sea solo un número de parcela no identificado en el cementerio", dijo el fiscal de distrito Tom Quinn en el comunicado. "Ahora estamos enfocados en investigar las circunstancias que rodearon su muerte sospechosa. Pero sin el Proyecto de cuerpos no identificados, nunca hubiéramos tenido un caso para investigar a fondo. Si determinamos que su desaparición y muerte fue sospechosa, no nos detendremos hasta que el individuo responsable sea llevado ante la justicia".

Cualquier persona que tenga información sobre el caso de Brown debe llamar a la oficina del fiscal de distrito al 508-961-1918.