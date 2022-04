Iglesia en New London busca ayudar a latinos locales a vacunarse

Los residentes hispanos de Connecticut continúan viéndose afectados de manera desproporcionada por el COVID-19, especialmente cuando se trata del acceso a vacunas y refuerzos.

Ahora Church of the City en New London tiene como objetivo detener eso con clínicas quincenales. Están utilizando fondos de subvenciones para llegar específicamente a los latinos locales.

Es una iglesia en el centro de New London, con las puertas abiertas y la mente abierta sobre el lenguaje. El miércoles se habló español, no en un sermón, sino en una traducción en una clínica de vacunación COVID-19.

Patricio Tejada, que vive en New London, recibió un refuerzo en la clínica. Dijo que está agradecido de que alguien pudiera guiarlo a través del proceso en su idioma nativo.

Las clínicas quincenales en Church of the City están específicamente orientadas a ayudar a los latinos de Connecticut a obtener acceso a la vacuna COVID-19.

“Los números aún muestran que los latinoamericanos todavía están extremadamente subrepresentados en lo que respecta a las clínicas de vacunas, desde sus horarios de trabajo hasta las barreras del idioma y los temores históricos generales que tienen”, dijo Antonio Vargas, pastor asociado de Church of the City.

Más de dos años después de la pandemia, en Connecticut, el 76% de los residentes hispanos están vacunados, pero solo el 37% están reforzados. Eso se compara con el 64% de los residentes blancos en el estado que reciben un impulso, según datos de KFF.org.

Church of the City es uno de los nueve sitios en todo el país seleccionados por la Hispanic Access Foundation para recibir subvenciones para administrar clínicas de vacunas durante seis meses con el objetivo de llegar a los latinos. Las clínicas comenzaron en marzo y se extenderán hasta agosto.

El pastor Vargas dijo que el apoyo lingüístico es clave para generar confianza.

“Somos una de las únicas [clínicas] de vacunas bilingües de habla hispana en el área, y podemos construir esa relación y esa comunidad”, dijo. “Debido a que somos una iglesia mayoritariamente de habla hispana, también tenemos muy buenas raíces dentro de la población hispana”.

Mirelis Miranda-Lopez de la Hispanic Access Foundation es una de las muchas intérpretes del proyecto de la vacuna.

“El español es mi primer idioma, así que prefiero hablar con personas que no entienden. Por ejemplo, las personas mayores que no entienden nada de inglés”, dijo.

La iglesia también está enviando personas a la comunidad, incluida Miranda-López, para hablar español con las personas y ayudarlas a registrarse para la vacuna.

“Estoy tocando puertas. Estoy tocando [en] todos los restaurantes y comerciales que tenemos alrededor. En la comunidad uso mi español, haciéndoles saber cómo pueden vacunarse”, dijo Miranda-López.

Con cada llamada a cada puerta, esperan derribar otra barrera más: la vacilación de la vacuna.

En la primera clínica de vacunación en Church of the City en marzo, 32 personas recibieron sus primeras vacunas o vacunas de refuerzo. Cada dos semanas desde entonces, incluido el miércoles, aparecieron docenas más.

“Tengo fe en eso y quiero protegerme una vez más”, dijo Tejada en español.

Tejada recibió su cuarta vacuna contra el COVID-19 el miércoles. Vacunandose es la mejor manera en que siente que puede luchar contra la pandemia. Alienta a sus compañeros latinos a poner su salud primero y hacer lo mismo.

“Invito a todas las personas que no lo han hecho a que lo hagan”, dijo. “Porque es la única forma de salvarte a ti mismo”.

Las clínicas en Church of the City se llevan a cabo cada dos miércoles de 1 p. m. a 7 p. m. Cualquiera puede entrar o llamar a la iglesia con anticipación para hacer una cita.

La Fundación Hispanic Access también está utilizando las clínicas como una oportunidad para realizar una encuesta sobre las dudas sobre las vacunas. Cualquiera que asista a una clínica es bienvenido a participar.