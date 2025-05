IMÁGENES: Incendio se desata en edificio de Downtown Boston

Un incendio se desató en un edificio de siete pisos en el Distrito Financiero de Boston el miércoles por la tarde.

El Departamento de Bomberos de Boston compartió un video del humo que salía del edificio en Milk Street.

El departamento informó en una actualización que las llamas fueron extinguidas rápidamente. Posteriormente, se pudo ver a los bomberos trabajando en el tejado del edificio.

At approximately 2:00 heavy black smoke from the roof of 128 Milk street downtown. A sec alarm was immediately ordered. pic.twitter.com/Afwa5ZMfi2 — Boston Fire Dept. (@BostonFire) May 28, 2025

Firefighters were able to quickly get multiple hose lines to the roof, and knock down the heavy fire pic.twitter.com/MbXi23MLW1 — Boston Fire Dept. (@BostonFire) May 28, 2025

Companies had to climb 7 stories to get the hose line to the roof. Major overhauling of hot spots on the roof. pic.twitter.com/D1YnPjMZzH — Boston Fire Dept. (@BostonFire) May 28, 2025