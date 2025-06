Una mirada más cercana al impacto económico de los trabajadores indocumentados en Conn.

El cinco por ciento de la fuerza laboral del estado es indocumentada, según el Pew Research Center. La mayoría de estos trabajadores trabajan en la construcción, la hostelería y la agricultura.

El Departamento de Política Migratoria informa que hay alrededor de 73,000 trabajadores indocumentados en Connecticut.

“Creo que existe un gran malentendido respecto a que los inmigrantes indocumentados son una carga para nuestra sociedad, cuando en realidad contribuyen enormemente a ella mediante el pago de impuestos y la compra de bienes y servicios. Son dueños de pequeños negocios”, declaró Patrice Luoma, profesora de emprendimiento y estrategia de la Universidad de Quinnipiac.

Los trabajadores indocumentados pagaron alrededor de $406 millones en impuestos estatales y locales en 2022, según el Instituto de Política Fiscal y Económica.

En Hartford, defensores de la inmigración estiman que 200 negocios podrían cerrar tras las deportaciones masivas.

“Perdemos mucho si perdemos a los inmigrantes indocumentados”, dijo Luoma.

El agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra, Michael J. Krol, emitió un comunicado en respuesta a una "campaña aleatoria de cumplimiento de la ley en un lugar de trabajo" en un lavadero de autos de Southington el lunes.

"Garantizar el cumplimiento de las leyes laborales federales es crucial para mantener un entorno empresarial justo y competitivo. Las empresas que emplean a trabajadores no autorizados no solo socavan la integridad de nuestro sistema de inmigración, sino que también obtienen una ventaja injusta sobre las empresas que cumplen la ley. HSI [Investigaciones de Seguridad Nacional] se compromete a identificar y abordar estas violaciones para proteger tanto a la fuerza laboral legal como a las empresas honestas", se lee en el comunicado.

La madre fue arrestada cuando iba a llevar a sus dos hijos a la escuela en New Haven, Connecticut.

Algunos empleadores han contactado a la abogada de inmigración de Hartford, Dana Bucin, para pedirle consejo. Les preocupa retener a los mejores talentos, tanto a trabajadores indocumentados como a aquellos con ciudadanía limitada.

“Ayudamos a los empleadores a encontrar la manera de emplear legalmente a personas, ya sea de forma temporal mediante visas como la H-2b para trabajadores temporales, de temporada o en temporada alta, o con la H-2a para trabajadores agrícolas”, dijo.

Anima a las personas a contactar a un abogado de inmigración para explorar maneras de quedarse.

“Alentamos a las personas a contactar a un abogado de inmigración con licencia para explorar sus opciones y a no asumir que solo por estar aquí sin documentos no hay ninguna vía para la legalización, porque ese no es el caso”, dijo Bucin.

"Porque cuando ICE llama a la puerta, si ven que no has hecho nada para solucionar tu situación de indocumentado, es una receta para la deportación. Pero si al menos ven que lo intentas, puede que no te arresten, o si lo hacen, un abogado de inmigración podría convencer a un juez para que te deje en libertad bajo fianza porque estás en camino a obtener la residencia permanente por matrimonio, padres, un empleador o algún otro medio", continuó.

Bucin añade que a los inmigrantes con estatus de refugiado también les preocupa ser deportados. Ayudó a decenas de ucranianos a reasentarse en Connecticut cuando huyeron tras la invasión rusa a gran escala.

"Algunos me han contactado para preguntarme qué pasa si abandonan su solicitud de asilo a mitad de camino y regresan a Ucrania, o al menos a Europa, a otro lugar más seguro en Europa", dijo. "Y tengo que adaptarme emocionalmente a la volatilidad que se les presenta".

El jueves, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que ha comenzado a notificar a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que su permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país.