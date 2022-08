Impactos del cierre de la Línea Naranja ‘empeorará’ después del Día del Trabajo, según experto

La "emergencia de tránsito" en Boston, causada por el cierre de 30 días de la Línea Naranja, probablemente empeorará después del Día del Trabajo, según un experto local.

Desde que MBTA publicó sus planes iniciales para el próximo cierre de la Línea Naranja, los líderes del estado de Massachusetts han estado trabajando para garantizar que los viajeros estén preparados para cambios importantes, llegando incluso a decir que los conductores deben evitar el centro de Boston por completo si pueden. Durante una conferencia de prensa el lunes, los funcionarios estatales se refirieron al proyecto y su impacto como el "Super Surge de la Línea Naranja", detallando cómo lo sentirán casi todos los viajeros en esta región e instando a las personas a cambiar su viaje diario si pueden.

"Mi consejo para la gente es que no eviten venir a la ciudad. Creo que, por cierto, es un mal consejo: decirle a la gente que no venga a Boston es una mala idea. La gente necesita venir a Boston", dijo Jim Aloisi, consultor y exjefe del Departamento de Transporte de Massachusetts.

Aloisi, quien se desempeñó como secretario de transporte bajo el gobernador Deval Patrick, se hizo eco de los llamados de los funcionarios para que los pasajeros de la Línea Naranja tomen el tren suburbano si es posible. Será gratuito para cualquier persona que muestre una CharlieCard o CharlieTicket en las paradas de las zonas 1, 1A y 2.

Y si crees que las cosas van mal durante el viaje del lunes, solo espera. Es probable que las cosas empeoren antes de mejorar.

Después del Día del Trabajo, la congestión podría agregar "una cantidad considerable de tiempo, podría agregar 20 minutos más" al viaje promedio, según Aloisi, quien enseña planificación y políticas urbanas en el MIT y forma parte del grupo de defensa Transit Matters.

"Definitivamente habrá dolores de cabeza e interrupciones durante los próximos 30 días. Y probablemente empeorarán después del Día del Trabajo", dijo, y señaló que las últimas semanas de agosto son "el mejor momento para las últimas vacaciones de verano". El viaje después del Día del Trabajo es "una historia completamente diferente".

Los trenes de la Línea Naranja dejarán de funcionar a las 9 p.m. el viernes y permanecerá fuera de servicio hasta el final del día 18 de septiembre, un cierre de extremo a extremo sin precedentes incitado por una investigación federal que señaló el mantenimiento retrasado en el T como un problema de seguridad importante. Una parte de la Línea Verde desde Government Center hasta Union Square también se apagará a partir del lunes 22 de agosto hasta el 18 de septiembre.

El estado está instando a las alrededor de 100,000 personas que toman la línea naranja de MBTA todos los días después de la pandemia a encontrar un método alternativo de transporte que no sea conducir. Aún así, las calles de Boston tendrán que manejar la afluencia adicional de autobuses de enlace que se utilizarán para reemplazar parte del servicio de trenes.

Aolisi, quien trabajó con la Administración Dukakis en una variedad de proyectos, incluido el Big Dig, dijo que la razón por la que el tránsito de Massachusetts llegó a este punto se remonta a una larga historia de financiación insuficiente de uno de los sistemas más antiguos del país.

"Llegamos aquí debido a décadas y décadas de inversión insuficiente en la MBTA, pura y simplemente. Sé que a la gente no le gusta escuchar eso, pero es la verdad. Y entonces tienes que decirlo", dijo Aloisi. “Y no es un tema político partidista. Esto ha sucedido bajo gobernadores demócratas. Y sucede bajo gobernadores republicanos. No hay nada partidista en eso”.

Combinado con la pandemia de coronavirus, que tuvo una gran influencia en la reducción del número de pasajeros y los ingresos, el T ahora se encuentra en una posición en la que "tiene que tomar este tipo de pasos drásticos", dijo Aolisi.

La duración de este cierre no tiene precedentes, según Aolisi, quien no pudo pensar en ninguna otra situación similar con la que compararlo.

“No estoy al tanto de ningún cierre de 30 días de dos líneas en el país. Así que creo que somos pioneros, lamentablemente, en hacer esto”, dijo.

Aolisi dijo que será importante responsabilizar a los funcionarios del gobierno, y señaló que el gobernador Charlie Baker prometió que al final del período de 30 días habrá un aumento significativo en la cantidad de nuevos trenes de la Línea Naranja.

"Necesitamos responsabilizar al gobernador y al T por lo que dijeron que iba a ser el resultado y cuál es el resultado. En otras palabras, necesitamos ver beneficios tangibles y medibles al final del período de 30 días, " él dijo. “Estamos todos juntos en esto, porque no habrá una sola persona en Metro Boston que no se vea afectada por esto en los próximos 30 días”.

Los funcionarios de tránsito han publicado una imagen para ilustrar los impactos en el tráfico que probablemente tendrán los cierres de trenes. El rojo que se muestra en gran parte del área metropolitana de Boston representa la congestión temporal que se prevé que cause el proyecto de la Línea Naranja.

Sin embargo, los autobuses de enlace no recorrerán toda la ruta de la Línea Naranja mientras el tren esté fuera de servicio, lo que significa que los pasajeros que vayan desde el sur del centro de Boston hasta el norte deberán hacer transbordo al menos una vez, y probablemente más de una vez.

Los autobuses de enlace gratuitos (autobuses charter contratados, no los típicos autobuses MBTA) funcionarán entre Oak Grove y Government Center y entre las estaciones Back Bay y Forest Hills. En el centro de Boston, los pasajeros pueden caminar entre estaciones, hacer transbordo a la Línea Verde o usar la Línea Plateada para moverse.

Los funcionarios instan a los pasajeros de la Línea Naranja a tomar el tren suburbano si es posible. Será gratuito para cualquier persona que muestre una CharlieCard o CharlieTicket en las paradas de las zonas 1, 1A y 2.

El servicio se está incrementando al sur de Boston, dijo Poftak: siete trenes viajarán desde Forest Hills hasta South Station por las mañanas, y cuatro viajarán desde Oak Grove hasta North Station.

Consulte el cronograma actualizado en la "Guía del pasajero para planificar con anticipación" de MBTA, que también tiene más detalles sobre cómo moverse mientras se reparan las líneas naranja y verde.

Ya se están invirtiendo alrededor de $37 millones en planes de desvío que ya se están ejecutando, según líderes estatales. Entre ellos se encuentran los autobuses de enlace para reemplazar el servicio, la creación de carriles exclusivos, la disponibilidad adicional de Bluebike y carriles para bicicletas emergentes.

Alternativas de viaje por la Línea Naranja

MBTA publicó estas opciones detalladas para las personas que toman la Línea Naranja durante el cierre:

Opciones mejoradas de trenes de cercanías

• Se alienta a los pasajeros que viajan al centro de la ciudad a usar el

tren de cercanías

• Los pasajeros pueden simplemente mostrar su CharlieCard o CharlieTicket

a los conductores para viajar en el tren de cercanías en las zonas 1A, 1,

y 2 en TODAS las líneas de tren de cercanías sin cargo.

Metro

• Rama E de la Línea Verde

Autobuses (todos los autobuses son accesibles)

• Autobuses gratuitos entre Oak Grove y Haymarket,

Government Center

• Autobuses gratuitos entre Forest Hills y Back Bay,

Copley

• Las camionetas accesibles también están disponibles a pedido

El RIDE

• Debido al servicio de autobús gratuito, los viajes de RIDE que comienzan

y terminan dentro de ¾ de milla de la Línea Naranja serán gratuitos para

Usuarios de RIDE durante el cierre de 30 días.

Rutas alternativas de autobús a la Línea Naranja

• Silver Line 4 y Silver Line 5, incluido el servicio de autobús T

agregado para aumentar la frecuencia y la capacidad de pasajeros

• Ruta Autobús 39, servicio Forest Hills – Back Bay Station

• Autobús CT2, servicio Sullivan Square – Ruggles Station

• Ruta 92 y Ruta 93, servicio Sullivan Square –

Downtown Crossing

• Ruta 43, servicio Ruggles – Park St.

Bluebikes

• Sistema de bicicletas compartidas Bluebikes ofrece bicicletas compartidas con

estaciones ubicadas en toda el área metropolitana de Boston

• Nota: la ciudad de Boston ofrecerá pases gratis de 30 días de bicicletas Bluebikes

para ayudar con viajes alternativos durante este tiempo

• Para encontrar la estación de bicicletas más cercana, use la herramienta de mapa del sistema "Encontrar una

bicicleta" de Bluebikes: https://member.bluebikes.com/map/

Herramienta de planificación de viajes de MBTA

• Para obtener ayuda con viajes personales e identificar la mejor ruta

desde su ubicación específica, los pasajeros pueden acceder al Planificador de viajes en línea

de MBTA herramienta: MBTA.com/trip-planner

"Ampliar el acceso a las bicicletas es solo una de las formas en que la ciudad está trabajando para proporcionar rutas alternativas de viaje durante este cierre sin precedentes", dijo la alcaldesa Michelle Wu en un comunicado, citando el trabajo en curso para optimizar las rutas de autobuses y la señalización sobre el cierre.

Los funcionarios de transporte dijeron que esto tendrá un impacto en el tráfico y la congestión en todo el centro de la ciudad, razón por la cual alientan a los pasajeros a tomar el tren suburbano siempre que sea posible.

En esta edición de “La Voz del Pueblo“ salimos a la calle para saber qué opinan los residentes de Massachusetts del próximo cierre de la línea naranja de la MBTA el 19 de agosto.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha presionado para obtener tarifas gratuitas durante este cierre.

Si bien la MBTA no se ha comprometido con eso, ha dicho que si toma el tren de cercanías, puede viajar gratis desde la Zona 2, solo mostrando su CharlieCard.