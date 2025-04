Incendio consume vivienda en Waltham, múltiples familias afectadas

Un voraz incendio consumió parte de una vivienda en Waltham, Massachusetts el martes en la tarde.

El incendio ha mantenido trabajando a los bomberos por varias horas en la vivienda en la calle High Street. En imágenes se aprecia un enorme orificio en el techo de la edificación.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Decena de bomberos estuvieron trabajando para apagar el fuego y mantenerlo controlado, mientras uno de los afectados en medio del caos, le pedía y gritaba a los bomberos para entrar a su vivienda a rescatar a su mascota una gata que dice estaba embarazada.

Otra de las residentes afectadas iba llegando a su hogar y se encontró con la devastación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

“No sé qué pasó yo la verdad no no me encontraba ahí andaba trabajando no ahorita estoy llegando no no sé qué pasó todo andábamos trabajando sólo estaba una muchacha que vivía conmigo ahí Erika ella es la que convivía conmigo ahí y otra Sobrina pero creo que ya salió ya está afuera”, dijo una de las afectadas.

Los equipos de bomberos tuvieron que utilizar escaleras para atacar las llamas desde arriba de la vivienda y aún se encuentran a las afueras controlando los llamados puntos calientes.

La Cruz Roja de Massachusetts dijo que al menos 15 familias se han visto afectadas hasta el momento, y están brindando consuelo y apoyo psicológico a las personas afectadas, además de asistencia financiera.