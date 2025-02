Retrasos por incendio en la estación JFK/UMass de la MBTA

Un incendio en la estación JFK/UMass de la MBTA en Boston está provocando retrasos el domingo por la mañana.

La MBTA informó del problema en las redes sociales a las 7:15 a. m. y dijo que se prevén retrasos de 15 minutos y que los trenes podrían quedarse en espera en las estaciones.

Red Line: Delays of about 15 minutes due to a fire reported at JFK/UMass. Trains may stand by at stations.