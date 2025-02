Se reporta incendio en Holiday Inn en Somerville

Los bomberos se encuentran en el lugar de un incendio reportado en un Holiday Inn en Somerville, Massachusetts, el jueves por la tarde.

El sindicato de bomberos de Somerville Local 76 dijo en una publicación de Facebook poco antes de la 1 p.m. que las empresas están trabajando en un incendio en el Holiday Inn en 30 Washington St.

El Departamento de Bomberos de Cambridge dijo en una publicación en X que estaban brindando respuesta de ayuda mutua a Somerville.

Mutual aid response to Somerville: Engine 5, Squad 3, & Division 1 are en route to the 2nd alarm, Box 2-1413, 30 Washington St in Somerville.

Engine 4 & Ladder 1 are covering in Somerville.