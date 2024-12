Reportan incendio en un hotel en Braintree

Los bomberos luchan contra un incendio en un hotel de Braintree, Massachusetts, el lunes por la mañana.

El incendio se produjo poco antes de las 10 a. m. en el Hyatt Place Boston/Braintree en Forbes Road.

NCC: BRAINTREE: Third alarm fire in City of Braintree. 50 Forbes Rd, Hyatt Place. Randolph, Weymouth, Holbrook engines to the scene. Quincy and Boston Ladder to the scene. Quincy Engine, Rockland Engine, Milton Engine, and Brockton Ladder for station coverage. FAO49 1014