Incendio consume garaje en Chelsea y afecta varias viviendas

Un voraz incendio en un depósito de vehículos en Chelsea, Massachusetts, el martes afectó a tres viviendas tras extenderse debido a los fuertes vientos.

Todo comenzó en un garaje en al área de Blossom St. en horas de la tarde.

El fuego se extendió rápidamente a una de las viviendas afectadas, donde 10 personas tuvieron que ser evacuadas en medio de la emergencia, una de las personas desplazadas relata los momentos de angustia que vivió.

“Y mi nieta estaba almorzando en el comedor en eso ella sintió olor y fue a su cuarto que es el que está ahí atrás camina a la sala donde está mi esposo mi mamá y yo y gritando hay mucho humo y fuego ahí atrás y salimos pues disparados y fue terrible”, dijo Sandra Moratalla, afectada por el incendio.

Moratalla describe el pánico que sintió cuando empezó el incendio, “primero fue poquita llama y mucho humo y entre más yo estaba picada la llamas subían más y más y más y más y no no habíamos ni qué hacer porque yo me volví loca”.

Robert Denning, jefe de Bomberos de Chelsea, dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que tuvieron que venir bomberos de otras ciudades a apoyarlos a combatir el fuego.

“Recibimos ayuda mutua de Everett, Revere, Medford, Massport, Boston y Winthrop y gracias a todos hicieron un buen trabajo controlando las llamas", dijo el Jefe Denning.

Los equipos tuvieron que rodear el incendio principal desde tres calles para lanzar agua y así evitar que se siguieran expandiendo las llamas.

El garaje quedó totalmente calcinado tras el siniestro.

“Fue horrible nunca había pasado esa experiencia y ahora me doy cuenta que la gente que pasa esto es triste realmente“, dijo un persona afectada.

En medio de la emergencia, Mayra Santizo quien reside en una de las viviendas involucradas, llegó cuando ya las llamas habían sido controladas.

“Me dio mucha alegría saber que que todos estaban afuera porque lo primordial es eso no el bienestar y ya cuando llegué aquí pues los pude ver todos un abrazo de alivio y agradecimiento con Dios porque pues si no hubiese sido porque él le alertó a mi hija quizás otra historia estuviéramos contando hoy”, dijo Santizo.

Los bomberos aún están investigando y no han ofrecido detalles sobre qué originó el Incendio.