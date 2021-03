Molly Davidson, que esperaba su segundo hijo en agosto, tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Debería recibir la vacuna contra el coronavirus, a pesar de lo que ella llama una falta de datos "preocupante" sobre su impacto en las mujeres embarazadas, o corre el riesgo de enfermarse gravemente si contrae la enfermedad?

"Ha sido abrumador", dijo la madre de 39 años. "Es tan nuevo y se desconocen muchas cosas".

A los cinco meses de embarazo con un niño de 18 meses en su casa en Milton, Davidson consultó con la Dra. Margaret Sullivan, obstetra y ginecóloga del Tufts Medical Center. La investigación se ha convertido en una rutina para Sullivan y otros médicos locales, quienes expresan inquietudes similares de mujeres sobre rumores infundados de que la vacuna causa infertilidad.

“Recibimos muchas preguntas de mujeres, tanto mujeres embarazadas como mujeres que planean una familia, sobre si las vacunas son seguras para ellas, sus embarazos y sus bebés”, dijo Sullivan. “Y en términos de fertilidad, hay muchas preguntas que me hacen a diario en la oficina”.

Los expertos médicos de Boston han estado trabajando tras bastidores para corregir la información errónea que ha circulado en gran medida en las redes sociales. Algunos informes han afirmado falsamente que la vacuna genera anticuerpos contra una proteína involucrada en el desarrollo de la placenta y el embarazo porque se asemeja a cómo se comporta el coronavirus, según la Dra. Wendy Kuohung, directora del Programa de Infertilidad y Endocrinología Reproductiva del Boston Medical Center.

“Pero simplemente no es cierto”, dijo Kuohung, citando un estudio de la Facultad de Medicina de Yale que comparó las proteínas y determinó que no son similares. Los rumores son particularmente preocupantes, dijo Kuohung, porque son plausibles.

"Esta noticia falsa es la más dañina para las mujeres que he escuchado en mis 20 años de práctica", dijo Kuohung.

"Si no estuviera embarazada, me pondrían la vacuna sin hacer preguntas", dijo Davidson. "Pero no tener datos que respalden cómo o si la vacuna afecta al feto, eso fue lo más preocupante para mí".

Pfizer-BioNTech lanzó un ensayo clínico para mujeres embarazadas el mes pasado , el primero de su tipo en los EE. UU.

Tanto Kuohung como Sullivan señalaron que no se ha informado pérdida de fertilidad entre los participantes del ensayo ni entre los millones de personas que han sido vacunadas desde entonces. Señalaron las declaraciones de consenso del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, así como de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, entre otras organizaciones médicas, que afirman que la vacuna no se debe negar a las mujeres embarazadas.

"Esperamos que aprendamos nuestra lección en el futuro: que estas cosas también deben probarse en mujeres embarazadas", dijo Kuohung.

Disipando el mito de la fertilidad de COVID

La forma más fácil de aclarar las cosas para los pacientes es explicar los fundamentos de cómo funcionan las vacunas, según los expertos. En esencia, las vacunas de COVID envían un mensaje al cuerpo para que produzca una proteína que se asemeja a parte del coronavirus llamada "proteína de pico", que estimula al cuerpo a producir anticuerpos contra él.

Pero es fácil perderse en la jerga clínica, según el Dr. Mark Poznansky, director del Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Hospital General de Massachusetts, y las explicaciones demasiado complejas podrían no disipar las nociones preconcebidas que las personas pueden tener sobre la fertilidad.

En términos generales, hay dos factores importantes que las personas deben considerar al pensar en la vacuna y la fertilidad, según Poznansky, quien dirige un departamento involucrado en el desarrollo de nuevas terapias y pruebas de la vacuna COVID-19.

La primera es la cantidad modesta de vacuna que se administra y la duración entre dosis, mientras que la segunda es dónde se administra en el cuerpo.

“Las vacunas son un tipo de medicamento bastante singular en el sentido de que solo se administran en dosis muy, muy pequeñas, tal vez una o dos veces durante un tiempo relativamente largo en términos de medicamentos. La mayoría de los medicamentos que tomamos los tomamos todos los días, dos o tres veces al día, según las recomendaciones de los trabajadores de la salud, y obviamente eso tiene un impacto mucho mayor en su salud general que estas pequeñas inyecciones ”, dijo Poznansky.

"La segunda cosa es que las dosis se administran en el brazo porque está algo aislado del resto de su cuerpo, lo que obviamente es un largo camino, tanto biológica como anatómicamente, de sus órganos reproductivos o de su embarazo o cualquier otra cosa que esté involucrada en la fertilidad ".

La respuesta inmune se genera directamente en el brazo, el sitio donde se administra la vacuna. Luego, esa respuesta se transmite a las partes del cuerpo que serían afectadas por el virus, como la nariz, la boca y los pulmones.

Si bien los médicos reconocieron la falta de información sobre los impactos a largo plazo de la vacuna de manera más amplia, respondieron que se puede decir lo mismo del COVID-19.

"No escuchamos mucho sobre la morbilidad, que son consecuencias para la salud a largo plazo", dijo Sullivan sobre el virus. "Hay mucha morbilidad asociada con las personas que sobreviven al COVID, por lo que se trata de sopesar los riesgos y los beneficios".

Sin embargo, existe un riesgo comprobado "sustancial" para las mujeres embarazadas que contraen COVID-19, anotó Kuohung, que es parte de la razón por la que Davidson finalmente decidió vacunarse. Debe recibir su segunda dosis este mes.

"Sopesé lo que los médicos y la comunidad científica saben sobre cómo funcionan estos tipos de vacunas en base a, ya sabes, la ciencia", dijo Davidson. “También sopesé el peor de los casos si tuviera COVID y cuáles podrían ser los riesgos potenciales para mí y también para mi familia. Así que esa información combinada me ayudó a tomar una decisión que me pareció correcta ".

Particularmente más tarde en el embarazo, contraer coronavirus aumenta los riesgos, incluido el parto prematuro, afecciones que requieren un tubo de respiración e incluso la muerte en comparación con las mujeres no embarazadas, según Kuohung.

"Recibir una vacuna es definitivamente una decisión personal", dijo Kuohung, "pero los temores de que la vacuna cause infertilidad o aborto espontáneo no deben influir en la decisión de vacunarse o no".

Shira Stoll contribuyó a este informe.