Inestabilidad en el tiempo con posibilidad de lluvia en la región

Ha sido una movida histórica. Tres días seguidos de lluvias torrenciales en alguna parte de Massachusetts. Culminó con un diluvio de 8 a 10 pulgadas el lunes por la noche en Leominster que arrasó carreteras, creó sumideros e inundó el centro de la ciudad. Un frente estancado, una tormenta estancada y un suministro ilimitado de vapor de agua se unieron para crear el evento.

Afortunadamente, el ambiente no es tan inestable el martes. Si bien todavía tenemos el frente estancado y mucho aire tropical, no tendremos la misma estructura atmosférica superior para mantener las tormentas. Dicho esto, si bien todavía podemos provocar un aguacero o una breve tormenta en cualquier lugar, no tendremos la preocupación de que estas lluvias se conviertan en inundaciones severas.

El miércoles, se acerca un vigoroso sistema climático. Se producirán tormentas por la tarde. También nos preocupa la posibilidad de que se produzcan más inundaciones.

Como si nuestro plato no estuviera lo suficientemente lleno, el huracán Lee pasará por la costa el sábado. Si bien la gran mayoría de la tormenta permanecerá al este de nosotros, aún podría estar en juego una ráfaga de viento y lluvia. Por supuesto, el oleaje fuerte, la erosión de las playas y las inundaciones costeras son posibles independientemente de la ruta.

