Inicia oficialmente la celebración del Mes del Orgullo en Boston

La alcaldesa Michelle Wu dará inicio al Mes del Orgullo en Boston en un evento el jueves por la tarde en el Ayuntamiento.

La celebración del Mes Nacional del Orgullo LGBTQ+ contará con la presentación de Portraits of Pride, un proyecto de fotografía que destaca a los líderes LGBTQ+, incluida Sue O'Connell de NBC10 Boston. La exhibición permanecerá en City Hall Plaza durante todo el mes de junio.

El evento del jueves, que está programado para las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., también incluirá el izado de la bandera del Orgullo Gay y varias actuaciones. El Ayuntamiento también se iluminará con los colores del arcoíris.

Una serie de otros eventos están programados a lo largo de junio como parte de la celebración del Mes del Orgullo de la ciudad, incluido el regreso del Boston Pride for the People Parade and Festival. El desfile está programado para el 10 de junio a las 11:00 a.m., comenzando en Copley Square, y el festival está programado para las 12:00 p.m. en Boston Common y City Hall Plaza.