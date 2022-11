Inicio frío del día da paso a temperaturas más cálidas el jueves

Después de un comienzo helado para muchos, mucho sol hará que la temperatura se recupere notablemente con máximas que alcancen los 60 grados en toda la región, a medida que la alta presión, una cúpula de buen tiempo, comience una lenta migración al este de Nueva Inglaterra sobre el Atlántico Norte.

Eventualmente, esta nueva posición de la alta presión se vuelve importante, ya que el flujo de aire en el sentido de las agujas del reloj alrededor de su centro inducirá un flujo de viento del sur hacia Nueva Inglaterra, aumentando aún más la cantidad de aire templado y humedad en el noreste.

El cambio más suave será evidente primero: es probable que las altas temperaturas superen los 70 grados el viernes para algunos, luego el sábado, domingo y lunes para muchos. Vale la pena señalar que hay algo de contexto histórico aquí: en los libros de récords resulta que solo hemos visto ocho tramos de noviembre de tres o más días consecutivos de 70 grados.

Además, si alcanzamos o superamos los 73 grados esos días en Boston, que es el pronóstico de nuestro equipo de Primera Alerta, ¡esto solo ha sucedido cuatro veces en la historia registrada! En cuanto a los récords diarios, serán difíciles de alcanzar pero no imposibles, particularmente el domingo cuando el récord sea de 73, establecido en 2015.

En cuanto a las lluvias, no hay mucho en el pronóstico, pero el aire cada vez más húmedo del domingo, junto con un frente frío que se acerca lentamente desde el oeste, aumentará la probabilidad de lluvias el domingo por la tarde en el norte y el oeste de Nueva Inglaterra. Si bien no es probable que estos se cuelen en el este de Nueva Inglaterra, no es una gran distancia en el mundo del clima, por lo que hemos introducido una probabilidad de lluvia incluso en el área de Boston desde el domingo por la noche hasta el lunes temprano.

En cuanto a un cambio de patrón más significativo, todavía parece que el aire mucho más fresco, más cercano a lo normal para esta época del año, regresa a mediados y finales de la próxima semana, hacia el final de nuestro pronóstico exclusivo de 10 días de Primera Alerta.

