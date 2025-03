Joven de Mass. detenido por ICE por error habla del calvario que vivió

Como una “pesadilla” describe un inmigrante brasileño su experiencia luego de ser detenido por agentes de ICE en la ciudad de Marlborough, Massachusetts

Él asegura que estuvo a punto de ser deportado pero logró ser liberado y ahora comparte con Telemundo Nueva Inglaterra sobre el calvario que vivió.

Lucas Amaral fue detenido en Massachusetts pero fue llevado casi al otro lado del país hasta Texas al centro de detención de ICE donde permaneció hasta la semana pasada, su pesadilla duró casi un mes.

"Ese fue el mayor luto para mi adentro, no fue porque yo estaba preso porque podía más no ver, yo pensaba que no iba más a abrazar, besar a mi esposa", dice Amaral.

El solo pensar que no volvería a ver o abrazar a su esposa embarazada y a su hija de 3 años fue lo que más le dolía a Lucas Amaral cuando estaba en el centro de detención de ICE en Texas.

"El domingo yo estaba en la iglesia y el lunes yo estaba preso como un criminal, y esa situación fue muy difícil fue una pesadilla", aseguró Amaral.

Un video que compartió con Telemundo Nueva Inglaterra habría capturado los momentos cuando fue interceptado en Marlborough, Massachusetts por agentes federales de inmigración cuando se dirigía a su trabajo en enero.

"Cuando vi al oficial saliendo del carro, vi que la ropa estaba escrita ICE…", señaló Amaral quien dijo sentirse muy asustado porque nunca había visto un agente de ICE.

Su esposa, Suyanne Boechat Amaral, quien es beneficiaria de DACA asegura que si él era deportado, ella y su hija se irían con él a Brasil como familia.

Pero este pasado fin de semana Lucas fue liberado, su abogada asegura que él ingresó al país con visa hace casi 8 años pero y se quedó más tiempo de lo permitido.

"Fue realmente una lucha porque él no es un candidato para estar en una detención en verdad, sino que estuvo fuera de estatus", dice Eloa Celedon, abogada de inmigrante detenido por agentes de ICE.

Por su parte Robert Preciado, concejal de Marlborough reprocha lo sucedido, "no debería haber pasado, la gente aquí tiene derechos constitucionales y el no deberia de haber estado parado ellos estaban buscando a alguien más".

Preciado dice que luego de escuchar del caso de Lucas se reunió con un legislador, él dice que la policía de Marlborough no colabora con ICE.

Telemundo Nueva Inglaterra se comunicó con las oficinas de ICE para pedir comentarios, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.